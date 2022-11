Carton plein pour le marché de Noël de Grand-Rechain

Quant aux chalets, il y en avait une quarantaine avec "un tiers d’articles de Noël et deux tiers de produits de bouche". Le tout avec plusieurs associations et commerçants, tant du village que de la commune, qui ont présenté des boissons et petits plats aussi différents les uns que les autres. Sans oublier la célèbre tartiflette ou flammekueche.

Enfin, et vous l’avez peut-être aperçu au loin, un immense sapin lumineux d’une quarantaine de mètres de hauteur a été installé sur la place.

Et on pouvait le voir depuis tout le plateau de Herve. Une belle initiative.