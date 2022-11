Prémices du chantier rue Albert Leclercqs à Xhendelesse

Et la rue Nicolas Hardy ?

Si le chantier rue Albert Leclercqs a pris du retard, c’est parce qu’il est lié à celui de la rue Nicolas Hardy, entamé en septembre 2020 et ayant subi, on l’a déjà écrit, de nombreux retards (au vu des malfaçons constatées et de l’explosion survenue début août). Fin septembre, Marc Drouguet espérait encore avoir une couche d’asphalte sur la partie entre la station de pompage et la rue du Bief, mais les riverains que nous avons croisés récemment se montraient bien plus prudents. À raison. "Ce ne sera pas le cas à cause de l’accident et de plein de faits dont l’entreprise est responsable. Le coffre et les éléments linéaires devraient être là mais tout évolue et je ne suis que porte-parole. D’ailleurs, j’ai exigé de l’AIDE et de l’entreprise Willemen qu’ils organisent une réunion pour les riverains de la rue Nicolas Hardy, qu’ils viennent expliquer la situation. Qu’ils donnent aussi des informations et qu’ils s’y tiennent !", annonce Marc Drouguet. Les riverains de la rue Leclercqs auront aussi une réunion d’information avant "leur" chantier.