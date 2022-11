L’ancien remblai de Herve transformé en espace verdoyant

Des aménagements ont déjà été réalisés par les ouvriers communaux, comme un plan d’eau avec un îlot central et une niche à canards, une étendue de gravier, la pose de bois pour insectes, hérissons ou couleuvres… Et 200 mètres de haies seront prochainement plantés, avant la création d’un verger de 27 arbres fruitiers hautes tiges d’anciennes variétés. De quoi "augmenter la capacité d’accueil du site pour la biodiversité" et créer "des corridors écologiques".

Au printemps, un hôtel à insectes sera composé et la Ville envisage d’installer un observatoire sur une butte, orienté vers le plan d’eau. Des panneaux didactiques fleuriront autour de cet espace qui sera clôturé mais accessible à la faune. Notons, aussi, que la Ville compte faire appel à un éleveur local pour y permettre le pâturage par des moutons. "Nous avons le permis depuis cinq ans car ce projet de réhabilitation du site date d’il y a quelques années, ajoute Isabelle Levaux. Nos ouvriers s’y rendaient déjà lors des périodes plus creuses mais nous y travaillons plus ardemment depuis le printemps avec notre nouvelle conseillère en environnement. L’accès se fera par la Voie des Hougnes et la promenade sera balisée. Nous planterons les hautes tiges la semaine prochaine, puis ce seront les haies. Les panneaux du cheminement arriveront courant 2023. On voulait verdoyer le site, que ce soit un lieu pour se balader."

Un projet conséquent qui pourrait ressembler au Pré Desonay de Clermont. "Oui car on souhaite un endroit convivial, même si nous n’avons pas encore prévu de plaine de jeux. Et non, car nous ne sommes pas en plein centre d’un village", conclut l’échevine.