Hubert Spits, le fondateur du Domaine des Prés-Fleuris à Bolland, s’est éteint

Hubert Spits s’est éteint ce mardi 22 novembre. Ce Hervien bien connu dans la région comme étant le président de l’association liégeoise de la Fédération Horeca Wallonie et aussi le fondateur du Domaine des Pés-Fleuris à Bolland (salles de réceptions, mariages etc.) a tiré sa révérence à l’âge de 64 ans. Le défunt repose au domaine et les visites y sont organisées mercredi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 19 heures. Une veillée aura lieu le vendredi à 19 h 30. La cérémonie en présence de l’urne cinéraire aura lieu samedi à 12 heures au domaine également. La dispersion se fera dans l’intimité familiale.