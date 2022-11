Rallye à Herve: le bourgmestre stresse

"On a été interpellé par pas mal de citoyens il y a trois semaines, soit avant les rallyes du Condroz et de Bellevaux. Ils s’interrogent sur les nuisances environnementales et sonores, sur la sécurité des participants et du public, etc. On sait qu’il y a un attachement pour ce type d’événements et on ne veut pas stigmatiser. Ce qu’on souhaite, c’est y réfléchir ensemble", a exposé la conseillère Marie-Martine Schyns (EPH), demandant à la Ville d’être attentive à la sécurité et aux informations transmises aux riverains et aux promeneurs sur le parcours. "On souhaiterait un groupe de travail, une ligne de conduite (sic) ."

Lionel Blanchard (HDM) a mentionné que la sécurité et l’information "étaient une évidence" et que le sujet "peut venir en commission", tout en prévenant qu’élargir la concertation aux citoyens risquait de biaiser les données "car on sait qui se mobilise en pareil cas". Marc Drouguet, bourgmestre de Herve, en a dit davantage. "Ils viennent à la demande des organisateurs pour la 4e fois à Herve, mais cette fois à un moment qui n’est pas des mieux (on réitère d’ailleurs nos condoléances). La Ville de Herve a toujours mis en avant tous les sports. Les organisateurs sont des professionnels qui font preuve de réactivité. On vérifie tout avec la Ville et avec la police… Mais c’est sûr qu’on se pose toujours plein de questions. On doit être plus que vigilant et on fera tout pour que ça se passe aux mieux si l’organisateur peut le faire, mais le climat n’est pas évident. Rien ne sera laissé au hasard et, si on est content de l’organiser, c’est quand même un gros stress. Pour ma part, dans ma fonction, je me réjouis que ce soit passé."

Le groupe EPH déduit "qu’on aura une discussion" pour les prochains événements. La demande d’une concertation citoyenne, bien que délicate, sera réitérée.