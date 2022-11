" Le festival a proposé deux spectacles (NDLR: sur deux jours, avec Nico en vrai, Doria D et Pierre Lizée) avec environ 400 personnes. On parle d’un subside de 2 400 €, ça fait 6 € par spectateurs ", a calculé le conseiller, qui a repris les montants versés à Paroles d’Hommes, à Rue du Bocage et à la Scène du Bocage pour souligner des différences, " des organisations qui brassent un public plus large et obtiennent donc des montants bien moindres par spectateur ". " Si ces organisations obtenaient 6 € par spectateurs, Paroles d’Hommes aurait dans les 60 000 €, Rue du Bocage de 25 000 à 30 000 € et la Scène du Bocage de 35 000 à 40 000 €. Il ne s’agit pas ici de réduire le subside du Belzik à 200 € mais d’attirer l’attention sur une démarche qui, se voulant égalitaire, crée une inégalité importante qui nous semble inacceptable ", a indiqué Boris Chandelle, qui a précisé soutenir " l’offre culturelle hervienne ". " Il faudrait cependant revoir les montants des subsides, avoir une réflexion globale. "

Pourquoi un tel montant ?

L’échevin des Finances et de la Culture, Philippe Dumoulin (HDM), a justifié le choix posé. " Le comité se relance, ils ont comme projet de faire deux rendez-vous l’année (NDLR: ce qui nous avait aussi été indiqué en août 2022) et ils ont été touchés par le Covid (NDLR: comme tout le monde) . Les comités que tu cites demandent un autre droit d’entrée et ils vont chercher des subsides ailleurs ", a-t-il argumenté, même si les droits d’entrées sont parfois inférieurs ailleurs et que le 2.0 peut également solliciter d’autres aides. " Si on veut pérenniser cet événement, c’est le montant qui est proposé. Au départ, le Belzik n’avait pas de subside, il faut le préciser ", a très justement ajouté l’échevin, alors que ses colistiers soufflaient l’aide apportée aux autres organisations par les ouvriers ou la surveillance policière réclamée. " Si dans ton groupe, à l’époque, vous aviez fait tes calculs, le Belzik aurait eu beaucoup plus. Moi, on m’a attaqué personnellement parce que j’avais lancé un événement. Et entre 2003 et 2012, le Belzik n’a rien eu ", a pointé Pierre-Yves Jeholet (HDM), ancien président du Belzik. " Donc c’est de ma faute ? En 2003, j’avais dix ans ", a rétorqué Boris Chandelle… qui a finalement voté pour ce subside en " attendant l’an prochain de voir s’il y aura plusieurs événements ". Et EPH a aussi approuvé l’aide aux Femmes prévoyantes socialistes (2 500 €). " Combien d’entrées les Femmes prévoyantes ? ", a plaisanté Pierre-Yves Jeholet, pas revanchard.