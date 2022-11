Herve : la liberté de la presse expliquée aux élèves de l’IPH

Le duo a invité deux journalistes réfugiés (du Burundi et de Mauritanie) de l’ASBL En-GAJE, Jean-François Dumont (président de l’ASBL En-GAJE et ex-secrétaire général adjoint de l’association des journalistes professionnels – AJP) ainsi que Philippe Leruth (journaliste retraité des Éditions de l’Avenir et ex-président de la fédération internationale des journalistes et de l’AJP). "En tant que citoyen, ils peuvent avoir une action concrète, car on a des droits mais on doit les défendre. Des élèves n’avaient jamais entendu parler de la censure. L’idée était aussi de rendre le cours plus vivant, et de rendre bonne presse à la presse", indique Lisa Bertholet. "Même en Belgique, des journalistes peuvent être agressés. Des élèves disent aussi que les journalistes sont à la botte de l’État, ça nous a interpellés. L’exposition Cartooning For Peace, via Amnesty International, a permis d’avoir un débat sur la liberté d’expression", ajoute Anne-Sophie Reynders.

Amnesty International était sur place avec l’exposition Cartooning For Peace. ©ÉdA – PLJ

Les élèves "étaient attentifs" et curieux. Philippe Leruth a pu s’en rendre compte. "C’était intéressant de parler aux jeunes et d’avoir leurs perceptions du métier de journaliste (ils n’avaient pas idée de comment un journal est créé). Leur première source d’infos… ce sont les réseaux sociaux. Or, les infos n’y sont pas forcément fiables, non vérifiées et sans déontologie. Je leur ai expliqué que ça valait la peine d’aller un peu plus loin… Ils ont posé des questions dans une atmosphère détendue. Certains m’ont demandé pourquoi il restait parfois des fautes d’orthographe: quand on se relit soi-même, on ne voit pas toujours ses propres fautes. Il faudrait l’aide d’un collègue, mais parfois on manque de temps. J’avais déjà rencontré des étudiants en journalisme, mais pas des élèves du secondaire. Ils s’étaient bien préparés."

L’expérience devrait être rééditée l’an prochain.