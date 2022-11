Des kits pour aider les prestataires touristiques du Pays de Herve et de la région spadoise à accueillir les cyclotouristes

La Fédération du tourisme de la province de Liège fait un beau cadeau aux prestataires touristiques labellisés "Bienvenue vélo" (lire ci-dessous) ou "Bed & Bike" en communauté germanophone. Elle leur offre en effet 180 kits comprenant un set de réparation et une trousse de premiers soins, qu’ils doivent pouvoir fournir aux cyclotouristes. "On veut relancer ce label car on est là en appui pour la mise en œuvre de la politique wallonne. On accompagne les prestataires touristiques pour les aider à se professionnaliser. Ça passe par des formations, des labellisations, des aides financières comme avec ces kits. C’est 200 euros que le prestataire touristique n’a pas à sortir et au vu de la crise actuelle, c’est un petit coup de boost utile", explique Jérôme Aussems, directeur de la FTPL, qui a en effet déboursé 31 800 euros HTVA pour leur acquisition. Dedans, on retrouve les éléments minimaux requis par la législation pour effectuer les premiers soins, ainsi que le matériel pour effectuer une petite intervention sur un vélo (pompe, chambres à air, câbles de frein et de dérailleur et les outils allant de pair).