A Herve, la nouvelle aile de l’IPH s’est ouverte aux élèves ce lundi

En février 2020, le Pouvoir organisateur de l’enseignement secondaire de Herve (ESH) introduisait une demande de permis pour la création de 10 nouvelles classes, des sanitaires filles et garçons et, au niveau - 1, un atelier de maintenance, des locaux pour le personnel ouvrier (vestiaires, cafétéria et sanitaires), une buanderie, une chambre froide et un accès (via la rue Leclercq) pour le personnel et les fournisseurs. Entamé à l’été 2021, ce chantier en est au stade des "finitions" puisque les élèves ont pu, ce lundi 21 novembre, profiter des nouvelles classes. "Nous devions occuper les lieux après la Toussaint, on y est, se réjouit Didier Bolly, président du PO. Mais nous avons eu un peu de retard (crise du Covid, pénurie des matériaux dont les châssis, etc.) et nous ferons l’inauguration au printemps 2023."