La Librairie de la Place à Battice a changé de main

Quant à la partie librairie, elle a été revue et augmentée. "Nous avons tous les produits de librairie traditionnels avec les magazines et les journaux. Mais nous avons aussi tout un rayonnage réservé à des livres, BD et autres mangas et qui fonctionne très bien. On peut d’ailleurs commander des livres chez nous." Ensuite, il y a aussi la partie colis avec des envois et réceptions qui sont possibles auprès de pratiquement toutes les sociétés de transport tels "DPD, Post NL, UPS, GLS,..." La Librairie de la Place est ouverte actuellement du lundi au samedi dès 6h30, et bientôt le dimanche. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook.