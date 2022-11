Herve: Rémy Schyns élu mérite sportif individuel

Mais débutons par la catégorie du mérite sportif individuel où Rémy Schyns a été élu. Il est notamment champion de Belgique du 3 000 m. steeple. "Alors qu’il vit à l’étranger depuis plusieurs années, Rémy Schyns est toujours affilié au club d’athlétisme de Herve et est entraîné par Dorian Deflandre", détaille l’échevin des Sports, Jean-Marc Monseur. De plus, "Rémy Schyns a participé aux championnats d’Europe d’athlétisme à Munich. C’est la première fois qu’un athlète du club de Herve participait à un championnat international dans cette catégorie." Étaient également nominés dans cette catégorie, Thibault Goset (champion de Belgique de beach-volley en catégorie U22) et Servais Hick (19e au championnat du monde (Master) de course d’orientation).

Ensuite, place au mérite sportif collectif. Et le prix est attribué au Football Club de Bolland et son équipe première qui "au terme d’un suspense incroyable, a remporté le tour final de P4 et est donc passée en P3 après plus de 20 ans. Cette saison récompense donc tous les efforts fournis par les joueurs, l’entraîneur et le comité".

Les autres nominés dans la catégorie étaient le Club d’Athlétisme de Herve et ses 21 podiums pour la saison hivernale ; le Basket Club de Herve-Battice (avec les U13F, les U14G "élite", la P1 dames (championne provinciale) et la P3 messieurs) ; le Football Club de Charneux (U17) ; le Football Club de Herve (avec l’équipe P2, l’équipe dames et les U19) ; le duo de gym acrobatique formé par Pierre Kleynen et Éléonore Vluggen, de la Royale Garde Saint-Jean ; l’équipe de natation espoirs (relais 15-16 ans) ; le trio formé par Flavie Hutschemaeckers, Tamara Maréchal et Anaël Boulanger (pomdance) ; et le Tennis Club de Herve (avec l’équipe de J. Kotgen, championne provinciale M7).

Enfin, place à la jeunesse pour le mérite "Espoir". Et c’est le nageur Tristan Hessens, champion de Belgique en 50 m dos qui remporte le prix. "Lors de sa saison 2021-2022, Tristan Hessens a remporté 52 médailles individuelles, dont 28 en or, 15 en argent et 9 en bronze et ce sur un total de 16 compétitions. Très polyvalent, il excelle en dos mais également en nage libre, sur toute distance: 50, 100 et 200 mètres." Ont également été nominés Basile Bovy (U14-U15 cyclisme) ; Alexia Franssen (pony-games) ; et Amaury Rosenholz, (vélo trial en catégorie poussin).

Aussi trois autres mérites

Mais les mérites sportifs ne se limitent pas qu’aux performances sportives à Herve. Ainsi, trois autres prix sont aussi décernés à des personnes méritantes. À commencer par le prix du fair-play qui est attribué, comme l’année passée, au Basket Club de Herve-Battice "qui a continué les actions initiées l’année passée dans le cadre de la campagne de sensibilisation au fair-play et de soutien aux arbitres."

Il y a également un mérite sportif pour les moins valides. Et c’est Olivier Somme qui a été élu. "Résidant dans la structure d’accueil “ Les Passereaux ” à Battice, Olivier Somme s’est pris de passion pour le tennis de table. Il s’entraîne tous les mardis et jeudis et joue ses matchs le samedi avec son club de Herve. Cette année, il a participé et gagné un tournoi organisé par le Pays des Merveilles, centre d’hébergement pour personnes adultes en situation de handicap. Ce résultat est l’aboutissement de tout son investissement personnel tout au long de l’année."

Enfin, le Cœur sportif 2022 a été attribué à Jacky Wergifosse, qui s’investit depuis de nombreuses années pour promouvoir le sport auprès des jeunes. "Adepte du karaté, il a été 11 fois champion de Belgique entre 1977 et 1988 et a participé à de nombreux championnats d’Europe et du monde. En 1981, il ouvre le club de karaté à Herve lors de l’inauguration de la salle, année où il reçoit le titre de mérite sportif de la Ville de Herve. Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, il reçoit le Cœur sportif pour récompenser tout son investissement: il a à son actif une formation d’une soixantaine de ceintures noires dont plusieurs champions et championnes de Belgique, d’Europe et du monde."