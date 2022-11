Cet appel à projets est applicable pour 230 des 262 villes et communes wallonnes (les entités rurales ou semi-rurales). Il vise à renforcer les services de proximité, d’ "assurer à la ruralité un développement durable au bénéfice de l’ensemble de sa population".

"La Wallonie fait le choix de relocaliser des services en zone rurale via le déploiement de tiers-lieux et le renforcement des maisons multiservices qui s’inscrivent dans le cadre conceptuel du tiers-lieux, précise le vade-mecum de l’appel à projets. Il ne s’agit pas de financer des espaces monofonctionnels, le tiers-lieu wallon n’est ni une bibliothèque, ni une maison des jeunes, ni un espace de coworking, ni une maison des associations, ni un centre sportif, ni un point poste, ni un atelier partagé, ni une maison médicale, ni un espace test agricole… mais il peut être tout ça à la fois."

Un subside de maximum 680 000 €

Disposant de 12 millions d’euros issus du Plan de Relance de la Wallonie, cet appel à projets peut aider un projet jusqu’à 680 000 € (80% pour des coûts en infrastructures, 90% en personnel et études). "Les tiers-lieux sont des outils pour régénérer les territoires, relocaliser l’activité et renforcer la cohésion sociale", indique encore la Wallonie.

À Battice, sur le site du Marché Couvert, le projet est porté par les futurs propriétaires (la promesse de vente est signée, les actes ne sont pas encore passés), le GAL du Pays de Herve et la Ville, la dynamique collective étant l’un des critères de sélection (au même titre que l’intermodalité – le RAVeL est juste à côté –, le lieu de vie, la maturité du projet, le caractère évolutif ou la multifonctionnalité).

"C’est le futur propriétaire (un groupement d’acheteurs) qui, avec des associations (Natagora, Histoire 12, l’académie de musique…), va porter le projet en espérant être repris. L’idée, c’est d’occuper les bâtiments du marché couvert pendant la semaine, en plus du week-end avec le marché au bétail et la brocante (que les futurs acquéreurs désirent maintenir le plus longtemps possible, car pour développer d’autres choses il faudra un peu de temps et des autorisations)", détaille le bourgmestre Marc Drouguet, après avoir présenté ce dossier aux élus lundi soir en commission.

Difficile, à ce stade du dossier, de déterminer avec précision le devenir du site, car ce dernier doit faire l’objet de consultations (avec les Batticiens) et de débats (avec les conseillers communaux) mais aussi être intégré dans un plus large périmètre qu’est le centre de Battice (y compris la caserne des pompiers, qui sera démolie). "Cet appel à projets ne tombe, en fait, pas trop mal, reprend Marc Drouguet. On est vraiment vigilant à ce qui peut concerner le centre de Battice, et le marché couvert est un lieu stratégique. Comme pour chaque appel à projets, il a fallu répondre rapidement dans des délais très courts. Mais nous l’avons fait, sans certitude. Si nous ne l’avions pas fait, nous avions en revanche la certitude de ne pas avoir de réponse favorable. Or, ici, ça peut correspondre à nos besoins du moment."

Un appel aux associations de Battice et des places de parking

On l’a écrit, des associations ont été sondées avant de déposer cette candidature auprès de la Wallonie. "L’académie de musique est à l’étroit dans les bâtiments de l’école, Natagora souhaite s’établir de manière plus durable à Battice et d’autres associations du village seront contactées pour voir si ça les intéresse d’occuper ces lieux. Certaines ont déjà marqué un intérêt. Il y aura des aménagements à faire sur le site, mais le but c’est de pouvoir profiter des infrastructures déjà présentes. Il y a aussi un intérêt, dans le chef de la Ville, de préserver du parking pour ce projet, ceux à venir mais aussi ceux qui existent déjà (comme l’école, le centre sportif Georges Gramme…). La Ligne 38 est juste derrière et nous avons besoin de parking pour le centre-ville et nos commerces", développe encore le bourgmestre de Herve, ne s’avançant pas davantage avant le conseil communal de lundi prochain. "On va pouvoir en débattre, mais pour cela il faut du concret et vérifier l’ensemble de ce qui se met face à nous. Mais nous aurons ce débat", assure Marc Drouguet.

Aussi au conseil: l’augmentation de la capacité de la crèche

Ce point sera l’une des priorités de la séance du 21 novembre, avec la "création d’un service supplémentaire à la crèche communale". "On a rentré un projet à l’ONE pour monter à sept places supplémentaires (70 équivalents temps plein). Un chiffre basé sur la superficie et le volume dont on dispose. On est subsidié sur des multiples de sept, et on arrive à un palier vraiment intéressant au niveau de l’ONE. Et ceci permettrait d’augmenter les rythmiques (les entrées à la crèche): on ouvre actuellement deux groupes par an, et ici ça permettrait théoriquement d’accueillir trois groupes par an. On doit encore refuser beaucoup de familles, et ces sept places permettraient d’accueillir davantage de plus grands enfants (après quelques travaux et adaptations nécessaires)", dévoile Marianne Dalem, échevine de l’Accueil de l’enfance. Réponse de l’ONE fin 2022. Réponse des élus ce lundi.