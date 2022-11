Arnaud Köhler, en charge du projet pour le Service Public de Wallonie (SPW), confirme l’avancement du dossier qui "concerne potentiellement 600 riverains". "L’adjudication est en cours et nous avons une ouverture des offres en ce début du mois de novembre. Si tout se passe bien, le chantier débutera dans le courant de l’année prochaine. Mais c’est un marché coordonné avec l’AIDE (NDLR: Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des Communes de la Province de Liège) qui doit refaire une partie de l’égouttage dans cette zone, et la SWDE (NDLR: Société Wallonne Des Eaux) qui va remplacer des conduites… Ainsi que RESA (NDLR: gestionnaire du réseau de distribution) qui vient faire un bouclage pour son alimentation moyenne pression. Et ils doivent tous travailler avant nous. Ils travailleront en amont et nous viendrons lorsqu’ils auront terminé, en fonction de l’avancement de leurs travaux (ils travaillent en marché conjoint et sont en phase de lancer l’adjudication). On pourrait donc débuter notre partie en juin ou en août 2023." Une partie pour laquelle Arnaud Köhler a inscrit 120 jours ouvrables au cahier des charges, "ce qui nous fait six mois".

L’ensemble des intervenants œuvrera sur le tronçon de 2,7 km. "Mais nous, au SPW, travaillons vraiment sur la totalité entre le carrefour de Manaihant et Battice alors qu’eux (AIDE, SWDE et RESA) seront sur la partie entre l’ancien Corman-Collins et le château d’eau côté Chaineux." L’impact sur la circulation sera limité mais inévitable. "Nous travaillerons principalement avec des feux sur des sections réduites dans la zone de travaux. Mais pour la couche d’usure, afin d’assurer une qualité des travaux, il faudra une fermeture complète. On a conscience que cela occasionnera des désagréments, mais c’est une opération ponctuelle sur deux ou trois jours", observe Arnaud Köhler.

Quid de la traversée du carrefour de Battice ?

À l’origine du dossier, deux points étaient " sensibles ": la traversée du pont de l’autoroute (qui se fera sur une piste bidirectionnelle côté Aix-la-Chapelle) et la traversée du carrefour de Battice, devant chez Xrun. Ce dernier élément a été sorti du cahier des charges. " On s’arrête à cinquante mètres du carrefour de Battice, près des arrêts de bus. Nous ne redessinerons qu’une bande cyclable vers le carrefour, au débouché de la rue. Uniquement du marquage, pas une piste cyclable sécurisée à proprement dit. " La raison ? Les réflexions sur le futur du centre de Battice lorsque la caserne des pompiers sera démolie. " C’est en fonction du devenir de la place et de la politique cyclable qu’on réfléchira entre la Ville de Herve et le Service Public de Wallonie pour jonctionner les pistes cyclables de Herve et la Ligne 38. On ne sait pas dire maintenant quel sera le devenir de la place, d’autant que le marché couvert va être vendu (NDLR: Herve : la société du marché couvert de Battice en vente). On ne voudrait pas réaliser des travaux qui ne serviraient à rien, d’autant qu’à terme il y aura peut-être des itinéraires plus sûrs selon le futur de la place de Battice ", conclut le responsable d’un projet qui se concrétisera en chantier dès l’an prochain.