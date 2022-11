Herve : l'’accueil des enfants de Tchernobyl doit cesser

Une seule page, quelques lignes fortes en émotion. Le mois dernier, Josine Deru s’exprimait une dernière fois sur le site internet de son ASBL Aset ( Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl). Car depuis 31 ans, elle et son époux ont "décidé de porter notre aide aux enfants biélorusses victimes innocentes de ce désastre. L’accueil au sein de nos familles (NDLR: 1 082 familles mobilisées, 3 181 séjours bénéfiques à 1 710 enfants) ainsi que les cures de pectine ont permis de renforcer leur système immunitaire […]. Tant de liens tissés entre nos familles belges et biélorusses". Freinée par le Covid, l’ASBL fut stoppée net le 24 février dernier. "Nos partenaires nous ont informés que les enfants ne pourront plus quitter le pays et les frontières fermées ne permettront plus le passage de nos convois (NDLR: 28 convois depuis le début), écrit-elle. Nous avons lutté jusqu’au bout, et même au-delà, pour essayer d’entrouvrir une petite porte." Mais la Biélorussie et la Belgique ont opté pour un camp différent dans ce conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, e t "c’est avec une grande tristesse que nous avons dû prendre la décision de cesser nos activités" en février prochain lors d’une assemblée générale, ajoute-elle, précisant rester "disponible pour chaque famille qui souhaite retrouver le contact avec ses protégés". Des familles qui, depuis, soulignent sur le site d’Aset, l’œuvre réalisée pendant trois décennies, tout en remerciant chaleureusement Josine et André pour leur indéfectible soutien.