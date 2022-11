Le Caval’Rire de Herve s’offre Gérémy Crédeville en 2023

Comme à son habitude, le Caval’Rire a dévoilé sa tête d’affiche lors de la Foire Saint-Léonard qui avait lieu ce dimanche 6 novembre 2022 à Herve. Et pour sa 9e édition, le festival d’humour qui lancera la Cavalcade le 6 avril 2023 a vu grand avec l’humoriste français Gérémy Crédeville. "On a décidé que pour le retour sur la place Albert du Caval’Rire (NDLR: il avait eu lieu en 2021 à l’Espace G. Dechamps en raison de l’incertitude de la situation sanitaire), on voulait frapper un grand coup et offrir aux gens une tête d’affiche qui en valait la peine !", annonce Raphaël Bontemps, président du Syndicat d’initiative de la Ville de Herve. "C’est quelqu’un qui est en train de s’inscrire durablement sur la scène des humoristes francophones, et qui tourne pas mal dans les médias et dans les festivals du rire. On a eu l’occasion de le faire venir à Herve, donc on l’a saisie !"