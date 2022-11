Un nouveau budget participatif avec 40 000 euros à aller chercher pour les Herviens

Lors de la 1re édition, en 2019, 16 dossiers avaient été rentrés auprès de l’administration communale donnant lieu après discussions et analyse à 9 projets distincts. Quatre d’entre eux avaient été finalement sélectionnés à l’issue d’un vote citoyen fin de l’année 2020, comptabilisant près de 1 000 voix. Une enveloppe de 33 000 euros avait été ainsi utilisée pour l’acquisition du tuk-tuk hervien de la ligne 38, l’aménagement du jardin communautaire à Charneux (près de l’école maternelle), la rénovation de la salle Chapelier à Xhendelesse et la signalétique à Grand-Rechain (en attente de permis).

Tous les citoyens, comités de quartier, ASBL ou associations peuvent proposer un projet et ce, avant le 9 janvier 2023. Le règlement et le dossier de candidature à compléter sont sur le site internet de la Ville de Herve. Par la suite, la population hervienne sera appelée à voter pour ses projets favoris au même titre que le comité de suivi qui supervise le processus, composé de citoyens et d’un représentant de chaque groupe politique. "Via ce processus, le Collège a pour objectif de soutenir les initiatives locales et surtout d’impliquer directement les citoyens dans l’affectation d’une partie du budget communal", rappelle encore l’élu.