Les petits-déjeuners Oxfam à nouveau à Herve

Le projet soutenu en 2022

"Nous fêtons cette année le grand retour du traditionnel rassemblement solidaire en salle, dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Depuis plus de 30 ans, des milliers de personnes se rassemblent pour partager un bon moment autour d’un petit-déjeuner et soutenir Oxfam-Magasins du monde, ses bénévoles et ses partenaires producteurs. Un rendez-vous annuel apprécié du public, et pour lequel se mobilisent plusieurs centaines de bénévoles", expose par voie de communiqué Valentine Hanin, pour Oxfam.

Cette année, une partie des bénéfices sera reversée au partenaire sri lankais Selyn, "qui a pour projet de lutter contre la précarité menstruelle des femmes vivant dans les zones rurales défavorisées du Sri Lanka". Le soutien d’Oxfam permettra à cette entreprise sociale, l’une des principales du pays, de continuer à fabriquer et à distribuer "des protections périodiques à des femmes qui en ont besoin, et organisera de nouvelles sessions de sensibilisation et de formation pour ces femmes". Car comme le signale la fondatrice de Selyn, Sandra Wanduragala, "aucune femme ne devrait ressentir de la honte pour quelque chose de naturel, l’accès à l’hygiène menstruelle est un droit humain fondamental".

Ainsi, le rendez-vous hervien, l’un des plus conséquent pour Oxfam, permettra d’échanger sur diverses problématiques mais aussi d’être "sensibilisé au problème de l’équité dans le commerce", pointe Gisèle Simon, co-coordinatrice d’Oxfam Herve.

Les produits frais et locaux se mêleront aux produits du sud comme le café, le thé ou le chocolat. Les enfants profiteront, à Herve, d’une animation dans une ambiance chaleureuse. Le prix, fixé à 7 € par adulte et 3 € par enfant, pourra être majoré. "Un prix “conscient” est proposé à partir de 8 € pour celles et ceux qui voudraient contribuer davantage à l’action d’Oxfam", mentionne encore Gisèle Simon.

D’autres rendez-vous dans la région

Il est à noter que d’autres actions sont prévues dans notre région. À Aubel, au Cercle paroissial de 8h à 11 h, la Ligne des Familles organisera ce petit-déjeuner (réservation avant le 15 novembre au 0493/529 535 et 087/312 511). À Olne, salle Théo Dubois de 8 h 30 à 11 h, il y aura certes les petits-déjeuners mais également des packs à emporter délivrés le jour même. Du côté de Verviers, seuls des packs seront distribués au magasin de la rue de l’Harmonie aux prix de 25 € (deux personnes) ou 40 € (quatre personnes). À Spa, au Domaine de Bérinzenne, le rendez-vous se tiendra de 9h à 11 h 30 avec une inscription nécessaire au 087/776 300 ou via info@berinzenne.be (10 €/adulte et 5 €/enfant). Pour Malmedy, le 19 novembre, ce sont des packs pour quatre personnes qui seront à emporter entre 10h et 18h (40 €, réservation au 087/785 063 ou à la boutique Oxfam). Le 19 novembre, également, à Thimister (au Centre familial, de 8h à 11 h), un déjeuner sera proposé contre 10 € par adulte et 5 € par enfant. Enfin, de pareilles initiatives seront déployées à La Calamine et Eupen le 20 novembre.

petitsdejeuners.oxfammagasinsdumonde.be.