Ce chantier a pour objectif de " sécuriser les déplacements des élèves et de fluidifier le trafic sur la nationale ", nous avait confié début juin 2021 le bourgmestre de Herve, Marc Drouguet.

La réflexion date de 2016 et les budgets autrefois irréalistes sont devenus plus raisonnables. Surtout avec l’aide d’une subvention de 75 000 € (sur 145 000 €) dans le cadre de l’appel à projets Pollec (politique locale énergie et climat) lancé par le Service public de Wallonie (SPW) Énergie en 2020.

Ainsi, à intervalle de 20 mètres des points lumineux "intelligents" (un éclairage performant à la nocivité lumineuse réduite, télégéré avec détection de mouvement) sont en cours d’installation. "Le chantier s’est ouvert il y a environ deux semaines, confirme l’échevine de la Transition énergétique Isabelle Levaux . Ils ont effectué la traversée du carrefour de la rue de Charneux le 28 octobre."

L’entreprise Gehlen, de Malmedy, s’est chargée de la pose des câbles et des chambres de visite. Les candélabres sont érigés sur la partie en cendrée de la Ligne 38, ce qui ne ravira pas particulièrement les cavaliers (à l’usage, très rares sont les joggeurs et autres cyclistes qui délaissent le bitume du RAVeL) même si seule l’extrémité de la bande souple est condamnée.

À terme, la totalité du tronçon de la Ligne 38 entre la Maison du tourisme du Pays de Herve et le fort de Battice sera éclairé, soit près de 3 km de liaison douce. Début d’année, un second volet de ce dossier avait en effet été approuvé par le SPW qui allouait un subside de 370 000 € sur une facture estimée à 463 000 €. Au total, ce sont donc 142 points lumineux qui "apporteront une meilleure sécurité" aux usagers. "Mais nous ne réalisons actuellement que la première partie, car nous n’avons pas encore les offres d’ORES pour aller jusqu’au fort de Battice. Il s’agissait de deux appels à projets différents", précise cependant Isabelle Levaux.

Reste toutefois une question cruciale à l’approche de l’hiver et au cœur des journées plus courtes (surtout depuis ce dimanche…): quand cet éclairage sera-t-il actif ? "Lorsque tout sera installé, il devra y avoir des tests au niveau de l’éclairage intelligent. L’installation est en voie de finalisation mais il doit encore y avoir des connexions", souligne l’échevine hervienne.

"On espère que ce sera d’application le plus rapidement possible, d’autant qu’on vient de changer les heures. Le délai des travaux était de trois semaines, de mémoire", précise pour sa part le bourgmestre Marc Drouguet.