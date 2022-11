En 2020, l’entreprise 3B Fibreglass étudiait deux projets renouvelables afin d’intégrer d’autres sources d’énergie dans l’alimentation de l’usine: un champ de 28 500 panneaux photovoltaïques ainsi qu’ une éolienne d’une puissance maximale de 2,99 mégawatts. Mais ces deux dossiers enclenchèrent une levée de boucliers de la part des riverains, ainsi que des refus de la Ville de Herve (ravie de l’initiative présentée ce mardi) et de la Région (concernant le photovoltaïque). La circulaire du ministre Borsus transmise aux Communes au début 2022 ( voir notre édition du 7 février) enterrait définitivement le champ photovoltaïque, si bien qu’à l’époque, 3B Fibreglass nous confirmait étudier "une série de choses" dont l’installation de panneaux sur les toitures, une option jugée délicate vu le poids des panneaux.

Ce mardi 8 novembre, l’entreprise spécialisée dans la production de fibre de verre (à 95% pour l’industrie automobile et le secteur de l’éolien) a présenté le fruit de ces mois de réflexion, matérialisé par l’installation de 3 572 panneaux photovoltaïques sur les toitures de l’usine de Battice (la principale – une production de 115 000 tonnes par an et 500 emplois sur 1 000 – d’un groupe qui dispose également d’usines en Norvège et en Inde). "Ce fut un chantier de 25 jours ouvrables pour une équipe de sept personnes. Nous avons installé 3 572 panneaux de 455 Wc", nous indique le chef d’équipe de la société Enersol, située en face. "C’est, actuellement, notre troisième plus gros chantier. Mais lorsque nous aurons installé l’ensemble des panneaux, ce sera le principal pour Enersol", précise Jean-François Bragard.

Car ces 3 600 panneaux ne représentent que la phase 1 d’un vaste projet. "Nous l’avons entamé il y a un an, avec le renforcement de la toiture. Nous avons déjà installé 1,6 mégawatt-crête (MWc) et nous avons l’ambition d’en installer 7 au total. Mais certaines parties, comme le carport sur le parking, nécessitent un permis. Nous espérons quintupler la production photovoltaïque, ce qui représentera environ 6% de notre consommation annuelle en électricité. L’installation actuelle couvre 1,2% de nos besoins, c’est un premier pas", avance Jonathan Noël, directeur de l’usine depuis octobre.

Jonathan Noël, entouré du bourgmestre de Herve (Marc Drouguet) et de l’échevin de l’Urbanisme (Bernard Allelyn). ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Le second pas, dès 2023, consistera à installer 1 500 panneaux sur le toit du centre de recherche et de développement, rue de Charneux (en face du hall de criées).

95% de la production est destinée au marché automobile et à l’éolien. ©3B Fibreglass

3B Fibreglass, qui a mis au frigo le projet de cogénération (vu le prix du gaz) ainsi que de l’éolienne, a dépensé près d’un million d’euros pour ces 3 572 panneaux. Un investissement rentable en quatre ans pour le site implanté à Battice depuis 1966. "Il faut que le site se développe en termes de valeur ajoutée, qu’on travaille sur l’objectif de diminuer nos émissions de CO2, qu’on se diversifie en termes d’approvisionnement énergétique (notamment par le renouvelable) et qu’on poursuive l’objectif d’économie circulaire par la valorisation et le recyclage de nos déchets (nous recyclons presque la totalité de nos déchets depuis plus de deux ans). La transition énergétique est un enjeu crucial, nos propres clients nous demandent une empreinte carbone de plus en plus faible. Nous avons réduit de 50,5% nos émissions de CO2 depuis 2000 et nous visons la neutralité carbone en 2050. C’est aussi une question de survie pour notre entreprise", ajoute le directeur d’une usine qui profitera de ce dossier pour entreprendre "sa rénovation esthétique".