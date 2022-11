La foire Saint-Léonard de Herve, un incontournable

Dès le matin, les Herviens se sont déplacés en nombre pour flâner dans les rues du centre, de la rue du Marché à la place de l’Hôtel de Ville, en passant par la rue Neuve. Ceux-ci sont allés à la rencontre des camelots, proposant des produits de bouche en tous genres mais aussi des vêtements et autres linges de maison. "Dès 9 h 30, les gens étaient au rendez-vous. On n’a pas arrêté, explique, ravi, Jean-Luc Gilson, plus connu sous le surnom de Monsieur Boulette et habitué de l’événement. Quand ça tombe le dimanche, il y a toujours beaucoup de monde à la foire Saint-Léonard."

Plusieurs associations locales, comme la Confrérie du Herve, les parents de l’école Saint-Joseph, la Royale Garde Saint-Jean ou encore les scouts pionniers de Herve, ont également profité de l’occasion pour faire découvrir leurs activités et récolter des sous.

Un brin d’histoire

Selon la Ville de Herve, les origines de cette foire remonteraient vraisemblablement à l’organisation de la Foire Franche de Herve, dont on retrouve déjà des traces à la fin du XIVe siècle. Il s’agissait à l’époque premièrement d’un grand marché aux bestiaux (on y amenait chevaux, vaches, brebis et porcs de partout). La foire s’est ensuite progressivement diversifiée. Aujourd’hui, elle se déroule pendant la journée et une partie de la soirée.

Une tradition qui n’est pas près de s’éteindre. Le rendez-vous est d’ailleurs déjà fixé en 2023.