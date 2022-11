160 camelots inscrits à la foire Saint-Léonard de Herve

La foire va-t-elle s’étirer ? Non, assure Benoît Dauby. "Il faut garder les mêmes rues: rue du Marché, Potiérue, place de l’Hôtel de Ville, rue Léopold, rue Neuve et rue de la Station. Avec les forains rue du Collège. C’est important pour la tradition. On ne fait plus la place Lecomte, car je n’ai pas envie que les gens ne gagnent pas leur vie. L’une des difficultés, cette année, c’était de replacer les groupements associatifs qui l’an dernier étaient au centre administratif. Or, ils amènent beaucoup de monde et des gens qui stagnent puisqu’ils prennent un verre."

Il parcourt 1 000 km pour venir à Herve

La jonction entre la place Lecomte et la rue du Marché sera donc obstruée… Mais devrait s’y trouver une échoppe pour le moins unique, sur une dizaine de mètres ! "Ce sera “Ail Ail Ail La Gousse”, un monsieur qui vient de la Cascogne, en France. Je l’ai croisé à Echternach (Luxembourg) et il sera chez nous ce 6 novembre. Sa réputation n’est plus à faire, mais ce sera une première à Herve. Il viendra côtoyer nos habitués: la famille Delhez, les pyjamas de chez Stassen, les Herviens…" Une présence que confirme Claude Maïnella, en Belgique (à Jodoigne, où il entrepose son matériel) depuis mardi. "Cela fait plus de 20 ans que j’ai développé mes produits sur la Belgique, annonce-t-il avec un accent du Sud-Ouest si chaleureux. C’est normal de passer la frontière pour proposer des produits qu’on ne trouve pas ici, autre chose que ce que vous avez dans les magasins. Car vendre exclusivement chez moi, c’est comme si je vendais des patates en Belgique ! Je viens chez vous et au Luxembourg, c’est mon dada. Et six fois par an, je suis sur le marché d’Aubel (j’y reviens très prochainement). Je connais mieux la Belgique que la France." Actif depuis 1987, il a su fidéliser les amateurs d’ail, d’oignons, d’échalotes… "J’aurais aussi des conserves de canards, mais pas l’ensemble de mes produits en raison de la grippe aviaire. La grande nouveauté, c’est que j’ai repris quelque chose que je faisais il y a dix ans: j’étais à la fête du piment d’Espelette la semaine passée et je reviens avec une gamme de produits énorme ! J’ai fait 600 km pour une collection sur le piment d’Espelette (du sel à la gelée)", précise-t-il, promettant "une belle échoppe".

« Toujours plus de monde un dimanche »

Cet enthousiasme, Benoît Dauby le constate également auprès des autres camelots. "Ils attendent de venir sur le marché pour gagner leur vie ! La demande est là et on aura plus de camelots, c’est une certitude. D’autant qu’avoir la foire un dimanche, c’est l’assurance d’avoir plus de monde puisque les gens ne travaillent pas. On annonce un peu de pluie mais on sait d’office qu’on aura plus de monde: entre 3 000 et 5 000 personnes en même temps. Pour certains commerçants, c’est la meilleure foire de la région. D’autres sont d’ailleurs à l’agenda, ce 11 novembre à Bomal, le 19 novembre à Spa…"

Chaque chose en son temps, et place tout d’abord à l’événement tant attendu des Herviens ce dimanche.