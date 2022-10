"Cette année, la nouveauté c’est la disposition de salle, je pense que c’est le plus gros changement pour tout le monde", prévient le président du comité du Temps di Vin de Chaineux, Yannick Bonhomme. Le chapiteau, sous lequel les produits de bouche sont habituellement postés, a été déplacé de façon à faciliter le mouvement des visiteurs. Il ne faut plus sortir de la salle de l’école communale.

"C’était beaucoup plus cool dans la mise en place grâce au nouvel emplacement du chapiteau. En plus, le nouveau rythme scolaire fait qu’on tombe en plein pendant les vacances, donc on a pu avoir plus de temps pour préparer la salle. Ce qui est beaucoup plus simple ", continue le président.

L’autre nouveauté, c’est le renouvellement des vignerons présents: deux nouveaux venus, de Bordeaux et du Roussillon. Sans oublier la coopérative du vin du Pays de Herve.

Le vin bordelais présenté par Jean-Paul et Flora Charritte, leur fils Vincent ayant repris le domaine est la cinquième génération, proposait du Côte de Bordeaux, du Cadillac (un vin liquoreux, similaire aux sauternes) dans la réalisation mais plus abordable et du vin orange !

Jean-Paul et Flora Charritte sont venus présenté leurs produits pour la première fois au salon du vin de Chaineux, le Temps di Vin. ©Cindy Thonon

Ils ont décidé de présenter cette particularité au public belge, en vogue dans leur région nous confie-t-il. C’est en réalité un raisin blanc vinifié comme un rouge, le raisin entier a été balancé dans une cuve, d’où sa couleur légèrement orangée.

"Ça donne un vin qui se boit exactement comme un rouge. Mais ce n’est pas un Bordeaux, c’est un vin de France parce qu’à Bordeaux ça n’existe pas encore dans le cahier des charges", plaisante Jean-Paul. Et la particularité de ce vin blanc en plus de sa couleur, c’est qu’il se boit à température comme un rouge, entre 16°C et 18°C.

Ils expliquent que c’est leur toute première production qu’ils ont apportée au salon du vin de Chaineux pour permettre aux Belges de la découvrir.

Outre les vins français, l’importateur de vins italiens Diggy était présent pour la deuxième année. "L’idée de départ, c’était d’avoir un vigneron italien qui intégrerait la salle ", souligne le président du comité organisateur.

En raison des difficultés liées à la distance et à la barrière de la langue, le comité a alors opté pour une solution hybride et invité de nouveau l’importateur.

Le vin du Pays de Herve, cette fois dans la salle avec les vignerons

La coopérative du vin du Pays de Herve participait pour la première fois en tant que “vigneron”.

Les coopérateurs du Vin du Pays de Herve accompagnés du directeur, Michel Schoonbroodt. ©Cindy Thonon

"Notre production était très limitée les deux premières années" explique Jean-Paul Demez, coopérateur.

Cette année, ils peuvent présenter au public un vin pétillant de méthode traditionnelle et un cidre ! "L’année passée, il y a eu très peu de raisins donc on a créé un cidre aromatisé au vin ".

Et pour 2022, c’est le label bio. "Nous sommes en reconversion, nous avons commencé en 2019 et en 2022 les étiquettes arboreront le logo bio ", annonce le directeur Michel Schoonbroodt.

La coopérative est toujours à la recherche de nouveaux membres pour réaliser tous les projets qui ne cessent de fuser, notamment la création d’un chai.