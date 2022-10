La Ville de Herve refuse qu’un marché de Noël s’installe sur la place Albert Ier

"Cela nous a été refusé sous motif que l’on allait concurrencer le marché de la place Marie-Thérèse alors que ce n’était pas du tout notre intention. On voulait organiser un marché simultané, ciblé plus sur les enfants avec un carrousel au milieu des chalets, une collaboration avec l’atelier l’Arlequin et la bibliothèque pour des lectures de contes de Noël", déplore Vincent Strythagen, d’Alegria Créateur Floral, à l’initiative. Pour l’échevin de la Culture, Philippe Dumoulin, il ne s’agissait plus du même projet. "En 2021, c’était un espace plus petit avec une dizaine de chalets qui aurait permis de répartir le public sur deux sites, alors que l’on sortait du confinement, etc. C’est via les réseaux sociaux, il y a une quinzaine de jours, que l’on a appris qu’il y avait un projet de marché de Noël sur la place Albert. En prenant contact avec le commerçant organisateur, il nous a expliqué que ce sera beaucoup plus grand avec vingtaine de commerçants et d’artisans, un chapiteau de 20 mètres sur 30, etc. On n’est plus sur quelque chose de complémentaire comme dans le projet de l’année passée !" L’élu explique également que la ville veille ainsi à une saine planification et répartition des événements sur les différentes localités "il y a déjà un marché de Noël à Grand-Rechain, José, peut-être à Battice,..".