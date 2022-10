"Nous étions rue Jardon depuis 2008, la Maison des Jeunes est née là en attendant de trouver un autre local… Nous y avons passé 14 ans, sourit Melissa Minocci, animatrice pour la MJ. Le complexe du Site Chapelier est en construction, et nos locaux allaient être détruits car ils sont dans le périmètre. Nous devions quitter les lieux, chose qu’on demandait depuis des années en raison de l’exiguïté de nos anciens locaux, de la distance par rapport aux écoles, de la non-visibilité de l’emplacement."

Les besoins étaient criants pour la MJ de Herve. "Nous sommes reconnus par l’ONE comme école de devoirs, donc nous devions tout faire dans le bâtiment: l’école des devoirs, l’accueil, nos ateliers, nos bureaux… Sachant qu’on a une centaine de jeunes inscrits, des Herviens et des enfants des villages autour. Ils ne viennent pas tous en même temps, mais on a toujours entre 10 et 15 jeunes à la MJ, et une vingtaine pour le soutien scolaire. Ça devenait vraiment compliqué. D’autant qu’il fallait faire cohabiter les petits et les grands."

Lorsque les scouts ont pris possession de leur nouveau local sur le Try, l’espace de l’avenue Dewandre fut proposé à la MJ. "On a fait les travaux nécessaires sur le bâtiment, avec les jeunes ! Ceux qui participaient à Été Solidaire furent mis à contribution pour la rénovation ou encore les peintures. Les mercredis et les samedis, nous venions avec eux pour les travaux. Ils ont cassé les plafonds, pris les pinceaux… Ils ont vraiment tout fait avec nous. D’ailleurs, ils seront encore là ces 2 et 3 novembre pour customiser l’accueil, revoir nos anciens meubles, car pour l’instant c’est encore un peu vide. Désormais, nous avons un vrai espace d’accueil, une cuisine équipée, un jardin pour y développer un potager, etc."

De quoi offrir davantage de possibilités à l’équipe en place (trois personnes engagées et trois bénévoles pour le soutien scolaire) mais aussi aux jeunes qui se pressent chaque semaine à la MJ.

Une inauguration le 6 janvier 2023

Si la MJ est ouverte pour l’accueil du mardi 15 h 30 au vendredi 19h (horaire sur le site d’ALISS, Associatif Liégeois Santé Social, et via la page Facebook MJ Herve), un moment d’inauguration officielle est prévu pour le vendredi 6 janvier, à partir de 17 h 30. "Nous en profiterons pour présenter les nouveaux locaux et montrer ce qu’on réalise à la MJ. Pourquoi le 6 janvier ? Pour laisser trois mois à l’atelier manga afin de travailler leurs planches, pour permettre au break de préparer un show, pour le stylisme d’avoir des créations, etc. On veut, en même temps, présenter une belle affiche de ce qui se fait ici", conclut Melissa Minocci.

L’événement est annoncé !