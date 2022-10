Finances et taxes au centre du débat du conseil communal à Herve

On a parlé finances ce lundi 24 octobre lors du conseil communal de Herve. Avec d’abord la 2e modification budgétaire de l’année. On sait comme l’exercice peut se révéler ardu en cette période pour les communes au vu de l’augmentation des coûts des énergies et des différentes indexations. Herve espère tout de même terminer l’année avec un budget à l’équilibre. "On va rechercher 359 000 euros dans les exercices précédents pour arriver à l’équilibre (NDLR: 262 000 de prélèvement et 97 000 de provision Covid) ", a indiqué l’échevin des Finances, Philippe Dumoulin. Du côté de l’extraordinaire, 200 000 euros supplémentaires ont été inscrits pour le Plan d’investissement Wallonie cyclable et 143 000 pour les travaux Ureba (rénovation énergétique dans les écoles). "En juin, nous alertions que le voyant passait à l’orange, il passe désormais au rouge. En réalité, le mali est de 359 000 euros", a déploré Jean-Luc Dumont (PS). "Il va falloir faire des choix et une analyse financière approfondie, et pas uniquement dans le budget Ville mais aussi RCA et CPAS", a souligné Marie-Martine Schyns (EPH). Le groupe EPH a voté contre et le PS s’est abstenu. Tous deux ont demandé à participer à l’élaboration du budget. "Les choix pour l’avenir concernent 100% des citoyens et pas uniquement les 52% des citoyens qui ont voté pour HDM !"