Des cuistax toujours aussi folkloriques à Herve (+ photos & vidéo)

Et il n’y a pas que le sport pour animer le tout. "Pour animer, on a un blind test en journée pour les participants qui sont moins sportifs et qui compte pour des points. Ensuite, le soir, on a un groupe de musique puis un dj qui ont animé la soirée."

Sans oublier que tous les bénéfices de cette organisation vont à différentes œuvres chaque année. "Depuis sept ans maintenant, notre volonté est de faire une manifestation pour les jeunes par les jeunes et à leur profit. On roule, on s’amuse et cela permet de financer divers projets. Cette année, on a fait un appel à projet à toutes les associations de la région concernant la jeunesse pour récolter les bénéfices de la course. On a reçu 7-8 idées et on a sélectionné la Ferme du Soleil avec un projet très concret sur l’autisme et l’achat de tablettes pour aider les enfants atteints d’autisme. Sans oublier que l’année passée, nous avons financé la création des locaux pour les scouts de Herve à hauteur de 3 000 €. En sept ans, on a déjà récolté aux alentours de 15 000 € de bénéfices reversés à diverses associations. Le tout dans une ambiance bon enfant. Tout le monde se côtoie, se mélange et s’amuse, ce qui est le principal."

www.lavenir.net

Retrouvez en vidéo les 3h de cuistax folkloriques sur www.lavenir.net