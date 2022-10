La remise du prix se tiendra ce 5 décembre à l’Auditorium 2000, sur le site du Heysel à Bruxelles.

Les entreprises nominées et sélectionnées par EY (sur base de critères comme la croissance, les résultats financiers, l’esprit d’entreprendre, l’innovation ou encore la gestion de l’entreprise) pour le prix 2022 sont Atenor (à Bruxelles), La Laiterie des Ardennes (à Libramont) et Meurens Natural (à Herve).

Meurens Natural, entreprise 100% familiale qui dispose de deux implantations (Herve et Thimister-Clermont), embauche 61 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. Pionnière du bio, "elle est reconnue comme le spécialiste européen de l’hydrolyse de céréales" proposant sur le marché "une large variété d’ingrédients biologiques et naturels innovants". Ces produits sont d’application pour des biscuits, des boissons végétales, des glaces ou encore des yaourts.

Ce prix a pour objectif "de mettre en avant les performances des sociétés belges francophones" depuis 1996.

"Depuis 27 ans, notre prix de “L’Entreprise de l’Année” récompense les entreprises qui font preuve d’une vision audacieuse, d’une gouvernance d’entreprise, d’une internationalisation et d’un travail d’équipe engagé. Cette année, EY n’est que trop heureux de mettre les entrepreneurs belges – nos trois finalistes en particulier – sous les projecteurs. Ces derniers mois et ces dernières années, les entreprises ont dû traverser des crises à répétition et doivent aujourd’hui surmonter des défis majeurs telles la crise énergétique et l’inflation. Les entreprises sont la meilleure preuve que l’esprit d’entreprise avec de l’audace et de l’imagination est toujours payant et inspirant. L’entrepreneuriat belge mérite donc tous les éloges et le soutien cette année. Chez EY, nous sommes très fiers de pouvoir donner un coup de pouce supplémentaire à nos entreprises performantes en leur remettant ce prix prestigieux", précise par voie de communiqué Marie-Laure Moreau, associée chez EY et responsable pour le marché francophone.

Le jury sera présidé par Laurent Levaux (président d’Aviapartner). À ses côtés, des représentants du monde académique et entrepreneurial belge.

Parmi les lauréats, on retrouve Odoo (2021), Spadel (2017), Pairi Daiza (2015), Exki (2010), Stûv (2006), Eurogentec (2001), EVS Broadcast Equipment (2000)…