Les bénéficiaires de La Sève, à Xhendelesse, montent sur la scène de l’Espace Georges Dechamps à Herve

Au sein de son institution, l’Olnoise ne peut que constater l’implication des bénéficiaires. Les ateliers (théâtre, chant et rythme et voix) se sont enchaînés chaque semaine, avec comme principal moteur l’inspiration des bénéficiaires qui sont encadrés par du personnel composé d’éducateurs (A1 et A2) qui, le temps d’un instant, se muent en chorégraphe, metteur en scène, régisseur… Et cela depuis quatre ans ! "On devait monter sur scène en mars 2020, une semaine avant le Covid. D’ailleurs, l’année inscrite sur l’horloge qui est sur scène l’indique: 2020. On a dû réadapter le spectacle, en tenant compte des bénéficiaires qui sont partis et de ceux qui sont arrivés. Outre les trois ateliers pour le spectacle, nous avons eu l’aide des ateliers peinture et artisanat pour les décors. Les costumes aussi sont réalisés par les bénéficiaires. Et l’atelier film a prévu une courte vidéo. Ils étaient au cœur du processus de création."

Chaque atelier va présenter une partie de son savoir-faire. ©EdA - Pierre LEJEUNE

La Sève organise un tel spectacle tous les deux ans. L’attente était donc grande, cette année, pour toute l’équipe. "Ils sont enthousiastes mais il y a aussi un stress important car l’environnement est différent, leur voix résonne différemment… Mais ils se sentent valorisés, ils vivent ceci comme un moment d’équipe. Et le fait que ce soit public, c’est magique", sourit Sabine Dupont.

Salle comble, ou presque

Le public, d’ailleurs, ne s’y trompe pas. Outre les familles et des anciens, des élèves de 5 et 6 de l’IPH et des classes de l’Athénée Royal de Soumagne ont bloqué leurs places. "Il reste quelques sièges pour vendredi, c’est déjà complet ce jeudi. D’habitude, nous avons des élèves plus jeunes. La seule chose, c’est qu’avec les soins nous sommes obligés de faire les représentations de 13 h 30 à 16 h. Nous souhaitons jouer au Tremplin à Dison, car la salle est adaptée, mais il aurait fallu attendre davantage. Or, les bénéficiaires et les équipes ont besoin d’être sur scène."

Les bénéficiaires ont inscrit leur prénom sur un décor qu’ils ont créé. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Une partie de « cyclo-danse »

Le spectacle, "vachement abouti", représente "un investissement majeur". "Les équipes sont formidables et la qualité est remarquable. On a une vraie émotion. Le fil conducteur, c’est “Reflet de Lune”. Les saynètes, les chansons, etc. tourneront autour de cela. Les bénéficiaires se transcendent. Jacques, par exemple, n’a pas de mémoire à court terme. Mais il parvient à sortir les paroles de sa chanson. C’est incroyable. Enfin ; nous aurons aussi un moment de cyclo-danse, soit de la danse avec les chaises roulantes. On essaye d’adapter le spectacle. Ce rendez-vous, c’est un moment fort qui nous soude", sait la directrice.

Dès la semaine prochaine, les artistes souffleront un peu. De l’impro viendra remplacer les répétitions, avant de, déjà, réfléchir au prochain spectacle.