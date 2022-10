"Ralentis ! Je vais traverser, et j’te verrai pas." C’est par ce slogan, repris sur des flyers, que le collectif BOLendemain sensibilise sur les dangers encourus par les piétons en milieu rural.

Le point de départ, il se situe au croisement de la rue des Doyards et de la rue Lescours. Ce carrefour multiplie les obstacles: un double virage droite-gauche (dans le sens de la montée), une ruelle sur la droite en "cuvette", de la végétation ainsi qu’une limitation de la vitesse à 70 km/h (car hors agglomération).

Le carrefour que les Bollandois pointent du doigt. ©EDA - P.LJ.

Le collectif BOLendemain a pris les choses en mains ! "Notre collectif, c’est un groupement de plusieurs familles soucieuses du mieux vivre ensemble, présente Céline Brixhe. Nous avons un pôle nature, qui multiplie les actions liées aux déchets, à la nourriture (avec le four à pain, etc.), au climat (via des conférences) ou encore à la nature environnante. Et nous avons un pôle mobilité avec lequel nous organisons le pédibus pour amener les enfants au patro le samedi, nous participons à la semaine de la mobilité, nous lions des contacts avec d’autres associations de Herve, Blegny ou Thimister…"

C’est au sein de ce pôle que la problématique a été développée. Le collectif s’est naturellement tourné vers la Ville de Herve avec diverses demandes: un agrandissement de la zone d’agglomération (afin de réduire la vitesse à 50 km/h), des chicanes, un passage pour piétons, etc. Seule une signalétique renforcée a fleuri le long de la rue des Doyards.

Jusqu’en juin dernier, les citoyens de Bolland misaient sur la concrétisation d’une liaison cyclo-piétonne entre Lescours et le château de Bolland, passant notamment par des parcelles des familles Wadeleux et Corman. Faute d’accord avec la Ville, ce projet qui aurait permis de relier les deux châteaux du village ne devrait pas voir le jour.

Le collectif BOLendemain se mobilise!

L’appel à projets lancé par le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (qui était initialement annoncé à Bolland ce lundi) en mars fut saisi par BOLendemain qui proposa trois actions, à savoir un parc à vélos, un cheminement entre les deux châteaux ou une campagne "Traverser à hauteur d’enfant". Et c’est cette dernière qui, avec 15 autres projets, a été sélectionnée. "On a reçu un subside de 3 000 €, signale Ysaline Fettweis. On a réfléchi à une histoire et on s’est entouré de professionnels pour une action de sensibilisation auprès des enfants, afin qu’ils la relaient aux parents. On espère faire changer les mentalités auprès des parents et montrer à la Commune qu’on se mobilise pour que les choses changent."

Outre des flyers et des bâches itinérantes, le collectif a pu tourner un clip vidéo qui fut présenté aux enfants de l’école de Bolland ce lundi matin. "J’ai dû traverser la route, regarder à gauche et à droite et écouter s’il y avait du bruit… Puis traverser. On m’a dit de ne pas m’inquiéter, que la voiture n’allait pas me renverser et que c’était une vidéo. J’ai cru qu’on allait me foncer dedans", témoigne Tom, acteur jouant le rôle d’Hugo.

Tom, alias Hugo, a cru qu’il allait se faire renverser. ©EDA - PLJ

Dans ce clip, qui pourra servir à une campagne à plus large échelle, bien au-delà des quelque 1 000 Bollandois, Hugo prépare son goûter d’anniversaire. Mais jamais il n’arrivera à l’école. La conductrice ne roulait pourtant pas "trop" vite. Hugo a pourtant fait attention. Mais la configuration des lieux est trop problématique. La vidéo marque les esprits, elle suggère le pire. "Chaque fois que nous amenons nos enfants à pied à l’école ou que nous descendons en pédibus avec une dizaine d’enfants, nous avons l’impression de jouer à la roulette russe en traversant cette route", signalent Charlotte Humier et Ysaline Fettweis.

Les enfants du primaire et de la maternelle (ici représentée) ont pu visionner le clip. ©EDA - PLJ

En classe, Alice et Emma ont "trouvé ça triste car la boîte est tombée", mais Lola et Nathan ont "appris qu’il fallait faire attention aux voitures". Mais ce qu’attendent aussi les parents des 40 enfants dans le quartier, c’est que Marc (Drouguet, bourgmestre), Bernard (Allelyn, échevin de l’Aménagement du territoire), Marianne (Dalem, échevine de l’Enseignement) ou Jean-Marc (Monseur, échevin de la Mobilité) soient réceptifs.