En toute intimité avec Pierre Lizée et Doria D.

Ainsi, ce samedi à l’Espace Georges Dechamps de Herve, Pierre Lizée (candidat de The Voice 2016) ouvrait la soirée accompagné de sa guitare. Ce n’était pas une première pour lui, "pour l’histoire, j’avais déjà joué pour le Belzik café en 2016", nous confiait-il, se souvenant de sa performance 150 m plus bas, à la Mélomane. "Ça fait plaisir de vous revoir, enfin je ne vous vois pas beaucoup mais ça me fait plaisir que vous soyez là", a-t-il lâché en commençant. Le jeune artiste brillait de mille feux avec sa veste reflétant les lumières tantôt aux tons chauds, tantôt aux tons froids de la scène. Avant de monter sur scène, il nous expliquait, "pour l’instant j’ai vraiment envie de jouer. Je pense qu’avec la période qu’on a tous vécue, ça nous a manqué". Ces moments plus proches du public sont précieux, "j’aime bien faire ça. J’aime bien faire des plus grandes salles aussi mais il y a un côté intimiste avec les gens que j’aime avoir. Et pour le style que je fais, je trouve que ça s’y prête bien". La douce voix du Hutois a envoûté la salle avec ses notes hautes et ses chuchotements. Il a proposé au public hervien de profiter en avant-première de son single qui sortira le 3 novembre prochain avec un clip: Dark Times.

Doria D.: « Ça va tousser entre les chansons »

La deuxième partie de soirée, ce fut en compagnie de Doria D., la jeune chanteuse originaire de Louvain-la-Neuve qui s’est fait connaître sur TikTok. Elle était impatiente et "un peu stressée parce que c’est la période où tout le monde est malade, je tousse de ouf donc ça va tousser entre les chansons. Mais ça va faire plaisir de retrouver la scène et le public parce que je joue un petit moins que cet été". Elle avait hâte d’échanger avec le public d’une autre manière après la folie des scènes qu’elle a enchaîné. "J’ai l’impression qu’on communique plus quand c’est en acoustique, que tout le monde se pose plus pour prendre le temps d’écouter. Il y a un autre truc qui se crée et c’est chouette." Cette autre forme de communication avec les gens, c’est ce qu’elle recherche et ça se voyait. La chanteuse était à l’aise comme dans son salon, elle discutait avec les Herviens et Herviennes comme avec des amis. Quand son titre Dépendance retentit, les premiers rangs se sont levés avec une affiche "vous allez nous manquer", très touchée la chanteuse les a remerciés. "C’était sa dernière date en Belgique, c’est une façon de lui dire au revoir" a précisé une personne.