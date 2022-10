Un hôtel à fleur d'eau pour les Étangs de la Vieille Ferme

Une vue imprenable

L’hôtel s’étend sur un étage, qui épouse la courbe de l’étang, à fleur d'eau. Les sept chambres proposent ainsi la même vue sur ce cadre verdoyant, avec une terrasse qui flotte dix centimètres au-dessus de la surface de l’eau. "On voulait un hôtel à taille humaine que l’on puisse gérer nous-mêmes. Il y a cinq chambres de 28 m2, une de 35 m2 avec un balnéo accessible depuis la salle de bains et la chambre, et puis une suite de presque 50 m2, qui est pourvue d’une double douche et d’un balnéo au milieu de la chambre. C’est la suite que l’on réserve aux mariés. Il y a également un espace de vie pour les déjeuners, équipé d’une cuisine professionnelle."

Le bâtiment imaginé par le bureau d’architecture KHA, situé à Verviers, est coiffé par un toit végétal qui arrive à la hauteur de la terrasse la plus basse du restaurant. "Le bar et les tables sont les mêmes que dans le restaurant et l’on reste sur l’idée du moellon pour le survêtement extérieur afin qu’il y ait une synergie entre les bâtiments."

L’hôtel des Étangs est rodé pour l’instant par des groupes (il a déjà reçu la certification trois étoiles + ). Il ouvrira officiellement ses portes le 3 novembre 2022. Dans un premier temps ses horaires d’ouverture seront calqués sur ceux du restaurant, c’est-à-dire, du jeudi au dimanche.

Deux projets à venir

Les Étangs de la Vieille Ferme, connus désormais comme "Aux étangs", ne sont pas près d’arrêter d’évoluer. La famille Dumoulin a d’ores et déjà des idées pour la suite. "On a deux projets à moyen et court terme. L’extension de véranda pour la salle de réception, qui est déjà dans le permis de bâtir, et un espace wellness sur l’autre étang, avec un espace de soins, une piscine, un jacuzzi et un sauna ", annonce Charly Dumoulin, et de préciser, "On va probablement attendre de voir comment se stabilisent les prix des énergies. S’il n’y avait pas ce problème, l’un des deux serait déjà lancé !"

«L’offre hôtelière est limitée en Pays de Herve»

Ce nouvel hôtel Aux Étangs est une bonne nouvelle pour l’offre touristique du Plateau de Herve.

La construction d’un nouvel hôtel est significative pour le Plateau et son attractivité touristique. "En termes d’offres en chambres d’hôtes et hôtellerie, on n’est pas les plus fournis sur le Pays de Herve. C’est plutôt de l’hébergement de terroir en gîtes de moyenne et grande capacité", indique la directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve, Anne Zinnen. La Couronne et l’hôtel du Golf à Henri-Chapelle, l’hôtel Mergelhof à Gemmenich, le Smart BNB à Battice, L’Ami du Chambertin à Clermont-sur-Berwinne… Le tour des hôtels dans la région est vite fait. "En plus, Aux Étangs, on est sur une très belle offre, c’est du luxe, et c’est lié à une excellente table. Et puis, quand on sait que les Berges de la Bel (NDLR: à Aubel) viennent de fermer, c’était quatre chambres… ça compense un peu. Mais je ne vous cache pas que mon rêve ce serait d’avoir une offre sur le territoire qui soit un hôtel de grande capacité pour des groupes un peu plus importants. L’Hôtel Verviers (NDLR: du groupe Van der Valk) est à côté mais sur notre zone entre Vesdre et Meuse, il nous manque cette offre de chambres milieu de gamme et en grande capacité."

Il est également bon de rappeler que la Maison du tourisme n’est autorisée à faire la promotion que des hébergements autorisés par le Commissariat général au tourisme. "Cela déforce notre offre. On espère qu’il va y avoir une harmonisation de ces autorisations pour que l’on puisse faire la promotion des hébergements qui ne sont pas forcément autorisés par le CGT, mais en ordre de tout."

Listing des hébergements: www.paysdeherve.be