Ce vendredi soir, le Namurois Nicolas Lacroix (Nico en vrai) sera sur la scène de l’Espace Georges Dechamps de Herve (place de l’Hôtel de Ville). Samedi, Pierre Lizée (candidat de The Voice 2016) et Doria D assureront un set acoustique. "C’est un concept plus petit qu’avant, mais ce n’est pas plus mal ainsi. On a toujours travaillé avec le CHAC (NDLR: Centre hervien d’animation culturelle) mais il n’avait pas tellement de propositions au niveau musical et humour. C’est comme cela qu’on a eu l’idée d’aller à l’Espace Georges Dechamps, chacun y trouve son compte. Notre objectif, il est vraiment là: maintenir quelque chose sur la région et faire partie d’un programme général", poursuit Caroline Brela.

L’originalité, à Herve, c’est la découverte d’un humoriste révélé sur les réseaux sociaux mais aussi la (re) découverte de chanteurs qui ont écumé les festivals et salles ces derniers mois. "Doria D a pas mal tourné cet été, c’est vrai… mais en version band. L’idée ici, c’est de proposer quelque chose d’autre aux gens, de profiter de Pierre Lizée et de Doria D en version acoustique. Ce seront deux concerts plus intimes (raison pour laquelle on garde les places assises) et on aimerait que les artistes puissent échanger avec le public après. Ce sera donc autre chose qu’avec Ykons, mais je pense que ça va plaire aussi car ce concept se fait moins dans la région. Ce sont des artistes actuels, à un prix correct et dans un concept plus intimiste", résume Caroline Brela, satisfaite de la mue qu’elle insuffle à un festival qui a fait mouvoir tant de Herviens.

Nicolas Lacroix ce vendredi 14 octobre à 20h30: 18 €. Pierre Lizée et Doria D ce samedi 15 octobre à 20h30: 20 €. www.belzik.be. 087 660 907.