Une nouvelle coopérative pour rassembler des petits producteurs sous le même toit

"Idée Ferme est né d’Histoire d’un grain. On voulait coopérer avec d’autres structures pour être plus forts et avoir un lieu commun où installer nos différents ateliers pour avoir un contact direct avec la clientèle", retrace Renaud Keutgen.

Après un an de réflexion, la coopérative a été officiellement fondée la semaine dernière.

"Un plan financier est déjà établi pour le futur, des architectes ont déjà travaillé en fonction des besoins d’une meunerie, d’une boulangerie, d’une confiturerie et avec cette réflexion autour des énergies grâce à BocagEn".

Un espace rural

Idée Ferme espère ainsi trouver un lieu pour s’implanter d’ici la fin de l’année.

"On a besoin d’entre 600 et 900 m2 de bâti au sol, plus du parking évidemment. Dans un monde idéal on se retrouve proche de voies lentes… Puis il nous faut un lieu qui soit empreint de ruralité le plus possible", souligne Renaud Keutgen et de préciser, "L’idée c’est de rester sur le Pays de Herve. Histoire d’un grain est né à Thimister, on veut rester là où nos coopérateurs se trouvent, là où on a été soutenu depuis le début !"

Pour mener à bien ce projet, la toute jeune coopérative peut déjà compter sur une personne employée à mi-temps. Elle va également répondre à l’appel à projets de la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, pour soutenir la création d’infrastructures renforçant la souveraineté alimentaire wallonne.

La suite

Une fois qu’elle aura trouvé son emplacement, Idée Ferme lancera un appel aux coopérateurs, ouvert à tous et pas uniquement à ceux des coopératives fondatrices. "L’intérêt aussi de construire cette nouvelle coopérative c’est d’aller chercher de nouveaux coopérateurs. Cette coopérative faitière sera entre guillemets une coopérative immobilière, qui va acquérir un lieu qu’elle va gérer pour y accueillir différentes structures…. Cela veut dire que pour l’investissement ce sera plus sûre, le risque de dévaluation est faible.".

Finalement, d’autres producteurs locaux pourraient rejoindre à l’avenir cette nouvelle coopérative, mais toujours avec les mêmes valeurs. " C’est plus qu’un espace de vente, ce sont des valeurs partagées, une philosophie ‘Pays de Herve’et de la rencontre.

En fonction du lieu, il y aura un espace horeca… pour que les coopérateurs des différentes structures puissent se rencontrer ! "

Contact: sophie.maraite@bocagen.be