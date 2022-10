Créateurs et artisans partageront leurs passions

Ce samedi 8 octobre (entre 14h et 18 h) et ce dimanche 9 octobre (entre 10h à 18 h), les créateurs et artisans herviens ouvriront les portes de leurs ateliers au public. " On se relance dans l’aventure après deux années de crise sanitaire. Il y avait une demande du côté des artisans et des créateurs parce qu’ils avaient fortement apprécié le principe que les personnes viennent chez eux dans leurs propres lieux, là où ils créent pour voir l’exposition de leurs techniques, de leurs œuvres ", indique l’échevin de la Culture, Philippe Dumoulin. En 2019, la ville de Herve avait déjà décidé de prendre le relais des " Wallonie Week-ends Bienvenue " en organisant le " Week-end des créateurs et des artisans ". Pour cette deuxième édition, une cinquantaine d’artistes, d’artisans et quelques ASBL participent sur l’ensemble de l’entité. " C’est moins que la première fois, car elle était ouverte aux producteurs. " Ces derniers ont en effet eu leur propre événement en juin.