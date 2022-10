L’infrastructure hervienne voit son taux de fréquentation croître ces derniers mois vu les fermetures de nombreuses piscines de la région, et la RCA, présidée par Jean-Pol Dellicour, souhaite "maintenir l’accessibilité en adaptant le prix d’entrée à l’évolution des différents coûts (énergie, entretien, personnel…)".

Ainsi, l’entrée enfant passe dès ce 1er octobre à 3 € et l’entrée adulte à 5 € (à 4 € pour les Herviens). "L’entrée piscine adulte était de 2,30 €, elle passe à 4 € pour les Herviens (NDLR: + 74%) et 5 € pour les non Herviens (NDLR: + 118%) . L’entrée enfant était à 1,80 €. Elle passe à 3 € pour les enfants de Herve (NDLR: + 67%) et 4 € pour ceux qui ne sont pas de Herve (NDLR: + 122%) ", nous indique ce vendredi Philippe Dumoulin, échevin du Budget et des Finances et membre du bureau exécutif de la RCA.

Les salles sportives aussi plus chères dès janvier 2023

Vu la fin du marché Finimo pour le prix de l’énergie au 31 décembre 2022, les salles sportives communales adapteront également le prix de la location à 5 € de l’heure à partir du 1er janvier 2023. "Les premières projections budgétaires ne sont pas réjouissantes. L’évolution des coûts énergétiques, influence et influencera plus encore l’ensemble des bâtiments communaux qu’ils soient sportifs, culturels ou de toute autre nature. Afin de pérenniser l’ouverture de la piscine, il est judicieux que la RCA adapte ses tarifs ainsi que ceux des salles sportives pour éviter une explosion de la dotation communale", explique encore Philippe Dumoulin.

La dernière révision des tarifs de location des salles communales date de 2013 et le Collège soutiendra l’avis du Conseil d’Administration en proposant de voter la nouvelle tarification lors du prochain conseil communal (le troisième lundi d’octobre, normalement). "Cette démarche n’est pas pour aller à l’encontre de nos associations, que du contraire nous souhaitons maintenir nos installations culturelles et sportives dans un bon état de fonctionnement. La volonté du Collège est de garder un tissu associatif de qualité typique de la ville de Herve", ajoute par voie de communiqué l’échevin des Finances.

Une évaluation sera faite dans le courant de juin 2023, en fonction des évolutions des coûts énergétiques mais aussi des frais réels afin d’adapter la tarification.