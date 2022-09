Chantier rue Nicolas Hardy à Xhendelesse: la route « accessible » pour fin décembre

Le bourgmestre de Herve n’a eu la (bonne) nouvelle que ce vendredi soir, ce qui ravira les Xhendelessois : le chantier de la rue Nicolas Hardy peut reprendre pleinement ! La partie en suspens depuis l’explosion (voir notre article du 4 août) va reprendre rapidement. « L’objectif, c’est que le chantier soit “propre” pour la fin du mois de décembre, à savoir qu’on dispose d’une première couche de tarmac de la station de pompage (NDLR : près de Martinsart) jusqu’à la rue du Bief. Cette partie du chantier peut reprendre. Quant à l’autre partie, on dispose déjà de la seconde couche de tarmac qui permet de libérer les rues Chapelle Adam, route de Soiron et rue des Cloutiers. Le tronçon entre la rue des Cloutiers et la station de pompage dispose d’une première couche de tarmac. Notre souhait, c’est d’avoir un accès moins poussiéreux pour la fin d’année », sait Marc Drouguet.