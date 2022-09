Adora s’installe à l’ex-Dressing des Copines à Battice

Ainsi, d’importants changements ont été effectués dans la boutique de la rue de Herve pour qu’elle devienne désormais Adora. "Nous avons transformé l’intérieur durant plus d’un mois et demi. Nous avons déplacé le comptoir notamment. Et le reste a été entièrement revu avec un architecte." Quant aux produits, il mêle toujours art et prêt-à-porter féminin mais différemment. "Nous mettons davantage en avant notre partie décoration dont les nouveaux arrivages se font tous les deux à trois mois. Quant aux vêtements et accessoires ou bijoux, il y a chaque mercredi des nouveautés. Avec comme envie de faire de la mode sympa à prix doux." Enfin, un site internet est en construction et "arrivera dans les prochaines semaines".