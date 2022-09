"Le Johanniter, vendangé à la main le 13 septembre 2020, a reposé sur lattes pendant 16 mois. Un élevage qui donne aujourd’hui un produit de fines bulles et de saveurs. Nous avions envisagé un élevage de minimum 9 mois sur lattes, mais nous sommes ravis d’avoir pu attendre quelques mois supplémentaires et d’offrir, grâce à cette période d’élevage supplémentaire, un produit de qualité supérieure", se réjouit Michel Schoonbroodt, par voie de communiqué.

Le directeur de la coopérative décrit ce nouveau produit par ces mots: "La robe est d’une couleur or pâle. Au nez, se dégagent des notes citronnées et de verveine. La dégustation révélera, en prenant son temps, des arômes de brioche, de fruits exotiques et de chocolat blanc".

Une référence aux cabarets

Le nom de la cuvée fait, comme pour les autres spécialités de la coopérative, référence à un vieux métier présent sur le Pays de Herve. "Les Cabaretiers" met, effectivement, un coup de projecteur sur les cabarets qui jadis animaient l’Entre-Vesdre-et-Meuse (la coopérative organise, justement, une soirée cabaret le 19 novembre prochain à la salle M&T de Plombières).

L’étiquette fait honneur à l’ancien café Baumans (café de la Gare)

Ce cliché a été retravaillé pour composer l’étiquette. ©Arvia

L’étiquette de la bouteille illustre l’ancien café de la Gare à Battice, tenu au début du siècle dernier par la famille Baumans dans la rue de la Station, désormais renommée rue Forges-les-Eaux. Le café, qui a connu bien des noms à travers les décennies (Taverne Moderne, Chez Rita…) existe toujours: le Forges-les-Eaux. Le nom "café de la Gare" n’avait, il est vrai, plus de sens en l’absence de la gare de Battice, démolie en février 1976. C’est désormais la commune jumelée à Battice depuis 1960 qui "offre" son nom aux lieux (rue et café).

La cuvée est disponible sous l’onglet " boutique " du site de la coopérative ( www.vindupaysdeherve.be) au prix de 18,50 €/bouteille (111 € les 6), ainsi qu’au chai (rue de Teberg, 50 à Montzen). Elle devrait également être proposée chez des revendeurs.