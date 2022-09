Bolland, Xhendelesse… Débat sur les liaisons cyclo-piétonnes de Herve

La liaison entre l’école de Bolland et le centre de Herve utilisera dès lors la rue de Noblehaye. Le fond du chemin sera réhabilité en favorisant les déplacements doux tout préservant l’accès aux prairies. La Ville en profitera pour rénover les canalisations afin de résoudre les soucis d’inondations rencontrés ces dernières années place du Wirhet. "Ce chemin fait partie du patrimoine", indique Marc Drouguet.

Quid du projet de Xhendelesse ?

Interrogé par Luc Malvaux (EPH) sur un courrier (une pétition) signé par des habitants de Xhendelesse, le bourgmestre s’est montré plus évasif. " Les citoyens s’inquiètent de la disproportion du projet proposé dans ce chemin. Ils craignent qu’il ne soit utilisé pour des véhicules à moteur ", a soulevé le conseiller de la minorité. Le chemin en question relie le parking à l’arrière de l’école communale (où se tient la kermesse) au carrefour des rues du Bief, Marronniers et Reneubois. Longeant un verger, ce sentier bucolique ne sera pas dénaturé, nous a assuré, en soirée, le bourgmestre. " On va garder l’empierrement pour les piétons et, séparément, prévoir un chemin cyclable. Il est hors de question de permettre un accès aux véhicules motorisés. Il y a eu une pétition basée sur une incompréhension par rapport au projet. " La voie se prolongera vers Herve via la rue des Marronniers, mise en bande centrale banalisée (comme à Gorhez, sur Aubel). " C’est une évolution du code de la route, ce dispositif sera légal ce 1er octobre ", précise le bourgmestre. Les travaux du côté de Xhendelesse devront toutefois patienter la fin du chantier de la rue Nicolas Hardy, retardé suite à des malfaçons et à une explosion.