La Ligne 38, à Herve, un exemple pour les voies vertes

"On a reçu le prix de la meilleure voie verte en septembre 2021. Dans ce cadre, l’EGWA (NDLR: l’European Greenways Association, soit l’Association européenne des voies vertes qui rassemble plus de 50 membres et 15 pays dans le but de promouvoir les voies vertes en Europe) , qui organise sa conférence finale à Bruxelles ces 27 et 28 septembre, a souhaité commencer la visite par aller à la rencontre de deux produits primés: la gare de Racour et la L 38", sait Anne Zinnen, directrice de la Maison du tourisme du Pays de Herve.

Une balade entre Herve et Aubel

Ces représentants auront donc l’occasion de parcours une dizaine de kilomètres de la "plus belle voie verte européenne". Celle qui fut, aussi, à l’origine du développement du RAVeL en Belgique. La rencontre permettait de partager les "bonnes pratiques" qui pourront être déclinées sur les RAVeL, Voies Vertes, Vias Vertes, Ecopistas, Radwege auf alten Bahntrassen et railtrails (selon le pays). "Le but de la journée, c’était de voir comment la Ligne 38 est aménagée, quelles sont les bonnes pratiques utilisées ici et comment les transposer dans les différents pays européens, précise Anne Zinnen. L’Association des chemins du rail et le Service public de Wallonie (SPW) ont également participé à la réunion. De notre côté, la Maison du tourisme met des vélos en location, elle dispose d’une station de réparation, elle a une aire de pique-nique, etc. On a pu insister sur le fait d’avoir un office du tourisme dans une ancienne gare, avec un accueil développé tout autour. Par la suite, nous avons pour objectif de replacer une nouvelle fontaine l’an prochain, d’avoir une large rampe pour le rechargement des vélos électriques ou encore d’avoir une nouvelle pompe. Enfin, il y a également le projet de la Ville pour l’éclairage de la L 38 entre la Maison du tourisme et le Fort de Battice. Ce dossier les intéresse aussi, et on en a touché un mot."

La Ligne 38, épine dorsale de la mobilité douce au Pays de Herve, va donc pouvoir inspirer d’autres voies vertes en Europe.