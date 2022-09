Herve : la société du marché couvert de Battice en vente

Sans esquiver le sujet, le bourgmestre a confirmé les rumeurs. "C’est un sujet qu’on connaît… Il y a là une école primaire, le hall sportif Georges Gramme, l’église, les scouts, des associations et le marché couvert qui date de janvier 1934. C’est un site super-important, et les rumeurs sont fondées."

La volonté de la coopérative est bien de vendre, "mais il y a certaines confidentialités", mentionne Marc Drouguet qui veut marquer l’intérêt de la Ville. "On a un besoin de parking et d’une liaison cyclo-piétonne vers la Ligne 38. On a un terrain public communal derrière l’église et la caserne des pompiers est appelée à disparaître… On va devoir en discuter en commission et les Batticiens devront être consultés à un moment ou à un autre. Notre volonté n’est pas de laisser ce site à rien mais de l’intégrer dans une réflexion globale." La Ville estime qu’il s’agit "d’un emplacement stratégique qui ne laisse pas la Commune indifférente". "C’est un endroit important pour les Batticiens."

«Le but, c’est de vendre la société»

Ghislain Dorthu, président de la société coopérative (une cinquantaine de coopérateurs privés) confirme les discussions. "Ce n’est pas encore fait: c’est sur la table et nous avons certains accords avec certaines personnes, mais il y a des clauses suspensives. Ce n’est que fin d’année qu’on en saura plus."

Actuellement, le marché aux bestiaux ne serait pas menacé. "Le but, c’est de vendre la société. Mais le marché aux bestiaux continuera, on m’a demandé de rester. Après, un jour ça s’arrêtera automatiquement (de moins en moins de fermes et un manque de bétail). C’est aussi une des raisons pour lesquelles on pense à la vente. Et le fait que j’ai 73 ans et que le secrétaire à 76 ans… sans des jeunes derrière."

Ghislain Dorthu a eu des contacts avec la Ville. "Ils souhaitaient acheter l’espace, mais on veut vendre l’entièreté des parts de la coopérative. Et pour la Ville, ce n’est pas possible dans ces conditions. On a des contacts avec des acheteurs potentiels, dont quelqu’un de Battice qui est bien introduit et a des contacts avec la Ville (elle aurait donné son aval pour ces gens). Après, cela va prendre du temps car c’est l’ancien territoire de la gare de Battice qu’on a acquis dans les années septante. Il n’a jamais fait l’objet d’un plan de secteur, la zone étant non attribuée, il faudra revoir le plan de secteur si le promoteur souhaite des constructions. Et cela doit faire partie de l’aménagement global du centre de Battice car la surface fait près de 30 000 m2."

La Ville serait donc sur la piste d’un partenariat avec les futurs repreneurs de la société, et le marché persisterait encore quelque temps. "Je m’y suis engagé", confirme le président. Plus que jamais, des lignes directrices claires vont devoir être dégagées ces prochains mois pour dessiner l’avenir du centre de Battice.