1. De nouvelles caméras

La Ville de Herve va procéder à l’achat de nouvelles caméras de type ANPR (reconnaissance des plaques d’immatriculation) et de deux caméras mobiles. En scannant les véhicules aux entrées et sorties de l’entité, la Ville compte mettre la main sur les responsables de dépôts clandestins. D’un coût de 71 500 € (subsidié en partie), ces caméras viendront renforcer le dispositif installé voici trois ans (12 à Herve et 3 à Battice). Un membre de l’administration aurait un accès aux images enregistrées afin de retrouver les personnes en infraction.

Des caméras sont déjà actives à Herve et Battice depuis 2019. La Ville de Herve souhaite étendre sa toile. ©Pierre LEJEUNE

Le groupe Ensemble pour Herve (EPH) estime que ces caméras pourraient déceler davantage d’incivilités, mais il se montre intéressé par un bilan. Du côté du Parti socialiste, "on est attaché à la liberté de l’individu, et faire du flicage ne nous intéresse pas trop". Jean-Claude Dumont doute aussi de l’efficacité des caméras. "Je ne le cautionne pas, mais les gens feront leurs dépôts ailleurs."

La majorité Herve Demain estime l’achat "raisonnable", d’autant que ces caméras viendront se greffer au programme informatique déjà utilisé.

2. Les ouvriers vont réparer les chemins

De nombreuses voiries se fissurent à Herve. ©Pierre LEJEUNE

La Ville va acquérir une répandeuse d’émulsion. En clair, elle souhaite permettre aux ouvriers communaux de réparer les fissures qui apparaissent dans de nombreux chemins, faute de coffre suffisant (ou en raison de l’absence de coffre). Le coût est estimé à 44 600 €. Un vieil outil est stocké aux Chesseroux, "mais il a plus de 30 ans, n’est plus aux normes et n’est plus utilisé depuis plus de dix ans".

3. Budget participatif

Un nouveau budget participatif est lancé (pour 40 000 € contre 33 000 € précédemment). Le système de votes sera adapté pour donner plus de poids au comité de suivi.

4. Églises: gare aux coûts de l’énergie

Gianni Fabris (HDM) s’est inquiété du manque de cohérence dans les budgets des fabriques d’église, certaines prévoyant une hausse conséquente des coûts en matière d’énergie (les doublant ou les triplant), d’autres indexant à peine les données. Une cohérence et un regroupement des fabriques seraient souhaités, a laissé entendre le conseil communal.

5. Extinction de l’éclairage public ?

L’église de Herve est majoritairement éclairée par du LED (celle de Battice aussi). ©EdA Philippe Labeye

Toujours au volet énergie, Boris Chandelle (EPH) s’est inquiété de l’éclairage public en marge de l’approbation du remplacement de plusieurs luminaires de la commune (90 000 €). "Est-ce nécessaire d’éclairer toute la nuit les églises et les chapelles ? Même à 3h du matin, je me repère rarement grâce à l’église. Ici, à l’administration, il y a la pompe de la fontaine. Est-ce nécessaire ? Et fin d’année, avec l’éclairage de Noël, qu’avez-vous prévu ?"

À ces questions, Jean-Pol Dellicour (HDM) a d’abord précisé que les églises étaient éclairées au LED (pas pour la lumière orange). "On a directement entamé le remplacement des ampoules. Je pensais avoir tout fait en cinq ans, mais d’autres communes ont compris l’intérêt et ce sera finalement en six ou sept ans."

L’échevine de la Transition énergétique, Isabelle Levaux (HDM), a indiqué "plancher avec le conseiller en énergie sur un plan d’actions pour des économies. On s’interroge, on fait le tour des bâtiments", sans en dévoiler davantage. Notons que les coûts sont fixés… jusqu’au 31 décembre et la fin du marché conclut par Finimo.