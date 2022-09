Pays de Herve : et si vous laissiez tomber la voiture un jour par semaine ?

"Les activités menées par le GAL ont toujours rencontré un franc succès, mais il est souvent difficile de pérenniser les habitudes prises pendant une ou deux semaines. C’est pourquoi le GAL a décidé de lancer les Jeudis de la Mobilité: chaque jeudi, tous les citoyens sont invités à opter pour un mode doux pour effectuer leurs déplacements", développe Aurélie Remacle, chargée de mission Mobilité au GAL.

Se passer de la voiture un jour par semaine, et pas obligatoirement le jeudi…

L’objectif est donc clair: renforcer l’habitude de l’usage des modes doux un jour par semaine, quand cela est possible. "Cette dynamique hebdomadaire permettra plus facilement d’ancrer une habitude auprès des citoyens", poursuit Aurélie Remacle qui invite, si le jeudi ne convient pas, à utiliser le jour de la semaine qui convient le mieux.

"En participant aux Jeudis de la Mobilité, vous réduisez votre empreinte écologique, vous vous maintenez en bonne santé grâce à la pratique d’une activité physique, vous contribuez à désengorger les rues du trafic, vous augmentez votre bien-être et diminuez votre stress, vous maîtrisez mieux votre temps de parcours et vous adhérez à un projet stimulant, positif, durable et fédérateur pour le Pays de Herve", complète-t-elle.