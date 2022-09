Site Chapelier: le parking public annoncé pour l’hiver

Ainsi, ce parking de cinq niveaux (deux sous-terrains et trois aériens) est presque achevé. "Le parking fait plus de 200 places et il devrait être accessible pour cet hiver, nous en sommes aux finitions. L’accès et la sortie se feront par la rue de la Clef. Il n’y aura pas de jonction pour les véhicules jusqu’à la rue du Stade, mais il y aura un passage pour les piétons. Actuellement, il n’est pas prévu que le parking soit payant", informe le bourgmestre de Herve, Marc Drouguet.

L’étape suivante concernera encore du parking ainsi que la moyenne surface et des appartements (phase 1B). Le chantier devait s’étirer sur 4 à 5 ans, il en reste donc quatre…

Pour rappel, la zone couvre 13 000 m2 et le coût global se situe entre 25 et 30 millions d’euros (un budget prévisionnel annoncé en fin 2021… ne tenant dès lors pas compte de l’explosion des prix constatée cette année). Y sont prévus 82 logements, un espace horeca, des surfaces commerciales, une profession libérale et des espaces publics, ainsi que 446 places de parking dont 229 emplacements publics et 80 places dédiées aux commerces.