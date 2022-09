Initié dès 2013 ( voir notre " rétrospective " du dossier rédigée le 2 mars 2021), ce projet a été présenté officiellement en mars 2019. En début d’année, la Ville de Herve prenait cependant connaissance des offres remises par deux sociétés pour le gros œuvre (le lot principal), des offres qui dépassaient les estimations de l’architecte "de l’ordre de 60% par rapport au montant estimé", soit près de 2,3 millions d’euros au total. Le cahier des charges a été relancé le 21 mars 2022 et quatre entreprises ont remis prix au printemps pour le lot 1 (les autres lots concernent les sanitaires, l’ascenseur, la signalétique et les clôtures, ils sont plus "anecdotiques"), dont Gustave et Yves Liégeois de Battice.

"Au départ, on avait une offre de 2,3 millions pour la partie gros œuvre. Un montant sur lequel il aurait fallu appliquer un coefficient de révision de 20%. Ici, nous avons un prix actualisé à 2,1 millions d’euros. Alors c’est plus cher que l’estimation (qui était sous-évaluée), de presque 500000 €, mais c’est moins cher que les premières offres", souligne Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.

La Ville a obtenu divers subsides (Commissariat général au tourisme, Liège Europe Métropole, la Province…) pour boucler son budget, mais ces derniers sont… fixes. Dès lors, Herve devra boucher le trou alors que la Ville misait sur un investissement de 100000 € (en février 2019) à 200000 € (annoncé en 2021). "Ce sera grosso modo 500000 € de plus et je ne pense pas que le subside sera adapté. Mais il y a la conjoncture, et l’augmentation du prix des matériaux qui est énorme."

Se pose cependant une question centrale: si un tel projet était pertinent et financièrement raisonnable dans les années 2010, l’est-il toujours en 2022-2023 vu l’inflation et les difficultés financières que rencontre la population? "Je peux comprendre qu’on se pose la question, et on se l’est posée aussi, avoue l’échevin de l’Urbanisme. Mais c’est un outil de développement touristique important et c’est ça qu’on soutient. Si on ne fait pas ce projet maintenant, avec l’opportunité d’un financement important, on ne l’aura plus… Le CGT ne demande pas mieux que de récupérer son subside." Une position compréhensible et défendable, même si cet argent, avec subsides ou pas, provient in fine toujours des contribuables…