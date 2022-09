Contraire au permis, la structure des terrains de padel de Herve a été démontée

"Le tennis club a un permis pour créer trois terrains de padel (NDLR: permis sollicité voici quatre ans et obtenu en 2019 ). Il devait déblayer sur le terrain et avoir des terrains sans toit. Or, lors du chantier il y a eu des travaux de remblais (le niveau n’était pas bon) et ils ont mis une structure avec un toit. Ça a provoqué un tollé dans le voisinage", nous explique Marc Drouguet, bourgmestre de Herve.

Semblable à celui inauguré par le club de tennis de Welkenraedt à Henri-Chapelle, l’édifice était, il est vrai, visible depuis plusieurs points de vue (notamment rue d’Elvaux ou Maison du Bois). "Il y a donc eu un arrêt des travaux ordonné fin avril, et un procès-verbal a été dressé. C’est l’Urbanisme à Liège qui nous a sommés de faire arrêter les travaux. Il fallait soit régulariser, soit remettre en ordre. J’ai également pu observer que ça avait été démonté récemment", ajoute le bourgmestre.

L’échevin de l’Urbanisme, Bernard Allelyn, confirme "que la construction ne respectait pas le permis". Conscient que le dossier est délicat, il espère pouvoir déboucher sur une solution positive pour toutes les parties. "L’implantation est conforme au permis (il y a eu une première demande pour les construire contre les terrains de tennis couverts, mais ce fut refusé) mais il y a un souci avec l’altimétrie. Le terrain est plus haut que prévu. De plus, ils ont pris l’option de couvrir la structure (ce qui la rendait plus visible) alors que ce n’est pas prévu au permis. Nous avons reçu de nombreux coups de fil à la Ville et nous sommes intervenus. Nous n’avons pas encore reçu de documents explicatifs qui pourraient montrer clairement ce qui a été fait par rapport au permis. On peut toujours regarder, en fonction du décret Walterre, ce qu’il est possible de régulariser… Mais, pour le moment, c’est aussi dans les mains du Procureur du roi. Si tout est remis strictement conforme au permis, ça met fin à l’infraction. Mais il y a aussi, peut-être, la possibilité d’une régularisation. Au départ, contrairement à ce qui se dit parfois, la Ville a soutenu ce projet. Mais ce n’est pas ce qui est prévu qui a été réalisé, et ça met tout le monde dans l’embarras", constate Bernard Allelyn.

Contacté, le président de l’ASBL tennis club de Herve, Christophe Grandjean, reconnaît "de petits problèmes" par rapport à ce dossier, mais préparant ses documents afin de défendre les choix qui ont été posés il préfère "ne pas communiquer pour le moment".

Dans l’attente d’une décision par rapport au dossier, la structure a été démontée et ne pourra donc pas accueillir les 500 membres du tennis club cet hiver.