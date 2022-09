FrOUI, la nouvelle boisson qui inonde les écoles, produite à Herve

"Un enfant sur trois rencontre un souci de surpoids ou d’obésité selon l’OMS. L’une des raisons, c’est l’addiction au sucre", constate Laurent Serrier, originaire de Chimay. La start-up reçoit rapidement l’estime des magasins bio (plus de 250 partenaires à ce jour) et de quelques enseignes de la grande distribution dont Delhaize, qui emboîte le pas en septembre 2021, ou Bio-Planet (du groupe Colruyt). Des restaurateurs misent également sur frOUI dont la croissance nécessite d’embaucher deux personnes en mars, puis encore deux autres récemment.

Ils ont quitté leur job

Bien aidé par la campagne de crowdfunding initiée en septembre 2020, le packaging en berlingot, plus pratique que les bouteilles en verre, et son bouchon en canne à sucre élargissent le champ des possibles: les écoles seront désormais ciblées par la start-up. "On a fini par quitter nos emplois pour développer frOUI. Personnellement, j’étais manager chez Proximus. J’avais un beau salaire, une voiture de société… Mais je voulais avoir un job qui a un impact donc j’ai choisi de quitter mon travail. Notre but, en tant que fournisseur et producteur de boissons, c’est de lutter contre le diabète et le surpoids dans les familles. Car s’il y a des boissons spécifiques pour les adultes, il n’y en a pas (ou très peu) pour les enfants."

Des produits fabriqués à Battice

Disposer d’une bonne idée et de recettes qu’il a fallu faire évoluer pour arriver à un produit fini répondant à l’ensemble des critères est une chose… Produire assez pour répondre à la demande exponentielle en est une autre. Et frOUI s’est rapidement senti à l’étroit à Bruxelles. "Nous avions une petite cuisine à Bruxelles mais pour continuer à grandir, il fallait autre chose. Un copain connaissait l’Atelier Constant-Berger, situé à Herve (NDLR: rue de Herve, à Battice) . On a été mis en contact avec eux… et nous produisons nos bouteilles en verre avec eux depuis le début. On fait ça ensemble: on produit et nous sommes à la base des recettes, mais ce sont leurs installations. On fait ça de manière à avoir le plus d’impacts positifs, à savoir que nous n’utilisons pas de concentré, ni de conservateur. On infuse pendant 12heures, la nuit, et nous utilisons un maximum de matières premières locales ou fairtrade (je pense à l’hibiscus). La méthode est tout à fait artisanale. Nos produits, c’est un mélange de jus et d’infusions. Les pommes sont bio et viennent de Belgique (parfois d’Alsace), les plantes et fleurs séchées viennent aussi du pays… et tout est bio", poursuit Laurent Serrier, devenu par la même occasion un "Hervien d’adoption"grâce à sa profession.

De plus en plus d’écoles disent «frOUI»

La gamme, de quatre références en plusieurs contenants (dont des 33 cl et 1 l facilement transportables), est, depuis la rentrée, présente dans 16 écoles. "Et, via un partenariat avec Lyreco, on vise 100 écoles d’ici l’année prochaine. Nous allons pour l’instant plus vite dans les écoles, car c’est là que nous pouvons avoir directement un impact sur l’éducation et sur la sensibilisation vers les enfants. Pour leur montrer qu’on peut se faire plaisir tout en réduisant le taux d’obésité et de surpoids", conclut, ambitieux, le jeune cofondateur.

Une success-story pour cette start-up qui peut compter sur sa collaboration avec les Herviens de l’Atelier Constant-Berger pour poursuivre son noble combat contre le surpoids des enfants.