Des vélos de la police à vendre et des chèques repas

La zone de police du Pays de Herve va acquérir trois voitures (un SUV anonyme et deux véhicules pour les agents de quartier) et se débarrasse d’anciens véhicules (un Qashqai, un VW Combi, une Yaris et une Octovia) mais aussi de sept VTT (six strippés et un non strippé, les plus récents ont déjà 7 ans). « Depuis qu’on a les vélos électriques (six mais on compte aller vers neuf), les autres ne sont plus utilisés. Or, il y a les entretiens, etc. Les vélos électriques servent régulièrement pour des événements, les agents de quartier, etc. », a exposé le chef de corps Vincent Corman, qui espérait « électrifier » deux VTT mécaniques mais qui y a renoncé vu le coût.