"Que de chemin ou plutôt de kilomètres parcourus", s’est exclamé le commissaire Daniel De Nève, également connu comme "Monsieur sécurité"de l’ancienne émission Contact de la RTBF, et de poursuivre. "Elle (NDLR: la police de la route) a traversé toutes ces années sans changer sa ligne de conduite: assurer la sécurité sur les autoroutes et y réprimer les comportements délictueux. Et si en 40 ans les véhicules et la criminalité ont évolué, le conducteur reste la pièce maîtresse du système… Celui qui peut rendre nos routes sûres!"

Une classe d’Aubel et la mythique Porsche 911 Carrera Targa de la police!

Ce vendredi, 250 élèves de secondaires de la province de Liège, en particulier de 7sécurité (mais aussi une classe de… 1reprimaire d’Aubel, ce qui a surpris le commissaire), ont pu découvrir les multiples facettes du métier grâce à différents stands (alcool, unité drones, contrôle autosécurité des poids lourds, tir au pistolet, voiture tonneau, assistance aux victimes..) et démonstrations de contrôles routiers, notamment avec le soutien d’un chien drogue. "Nous avons ainsi voulu lier le passé, avec les anciens véhicules qui sont exposés (NDLR: dont une mythique Porsche 911 Carrera Targa – il n’y eut que vingt exemplaires – des années 70, la voiture de police la plus rapide au monde jusqu’au milieu des années 80; ou encore une Harley-Davidson de la gendarmerie) , et le futur avec ces jeunes… de futurs collègues je l’espère." Le samedi, ce sera au tour du grand public et aux familles de la trentaine de membres du poste d’envahir les lieux, "beaucoup n’ont qu’une vague idée de notre travail au quotidien".

Sur 440 poids lourds: 83% en infraction!

Si les missions de la police de la route n’ont pas changé, elle a dû s’adapter aux évolutions sociétales et à des phénomènes émergents: alcool et drogue aux volants, hyperconnectivité et utilisation du GSM… esclavage moderne avec le dumping social. Et selon les mots du responsable de la police de la route de Liège, Jean-Noël Martel, le poste de Battice excelle dans ce domaine, "son expertise est reconnue bien au-delà des frontières!".

Depuis le début de l’année, sur les 440 poids lourds qu’elle a contrôlés en collaboration avec l’autosécurité, 83% étaient en infraction et 77% des chauffeurs ne respectaient pas le paquet de mobilité européen les obligeant à rentrer chez eux toutes les quatre semaines… "Le phénomène est tel que des chauffeurs n’hésitent plus à s’arrêter au poste pour dénoncer leur exploitation", rapporte le commissaire De Nève. Les policiers essayent alors modestement de trouver des solutions à travers le syndicat européen des chauffeurs.