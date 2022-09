Herve: les 3 heures de cuistax folkloriques cherchent un projet à soutenir

"C’est déjà la 7eédition de cette course caritative et cette année sera marquée par la course des couleurs. Après avoir créé la course de cuistax et de mégascoots (départ 14-15h) pour les plus petits ainsi que la course nocturne (départ 19h) suivie de la soirée pour les plus âgés, le comité cherche désormais un nouveau projet à supporter. Pour la première fois, nous ouvrons un appel à candidatures. L’heureux élu se verra reverser les bénéfices de l’événement afin de financer un projet solidaire. Les premières éditions ont permis d’apporter un soutien financier aux Galapiats, à la Verdissée… Plus récemment, 3000 € furent reversés aux scouts de Herve pour la construction de nouveaux locaux. C’est peut-être désormais à votre tour d’en profiter!", souligne le comité organisateur.